Portekiz'de Erken Genel Seçim: Demokratik İttifak Galip Geldi Ancak Çoğunluğu Elde Edemedi

Portekiz'de Erken Genel Seçim: Demokratik İttifak Galip Geldi Ancak Çoğunluğu Elde Edemedi
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Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından yapılan erken genel seçimde, Demokratik İttifak (AD) oyların yüzde 32,7'sini alarak galip geldi. Ancak AD, parlamentoda çoğunluğu elde edemedi.

Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından yapılan erken genel seçimin galibi oyların yüzde 32,7'sini alan Demokratik İttifak (AD) oldu. AD, buna rağmen parlamento çoğunluğuna ulaşamadı.

Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümetinin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından yapılan erken genel seçimin sonucu belli oldu. Portekiz İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan ilk verilere göre, iktidardaki Demokratik İttifak (AD) oyların yüzde 32,7'sini alarak seçimin galibi oldu. AD buna rağmen yüzde 42'lik oy gerektiren parlamento çoğunluğuna ulaşamadı. Sosyalist Parti'nin (PS) oyların yüzde 23,4'ünü aldığı seçimde, aşırı sağcı Chega yüzde 22,6 oy oranına ulaştı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan Demokratların (PP-CDS) ittifakından oluşan AD'ye liderlik eden PSD Genel Başkanı ve Başbakan Luis Montenegro'nun önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'dan hükümet kurma görevini alarak bir azınlık hükümeti kurmayı deneyeceği bildirildi.

Portekiz'de halk sandık başına gitmişti

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümeti, Montenegro hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile gündeme gelmişti. Montenegro, yolsuzluk iddiaları ve istifa çağrıları sonrasında ülkedeki siyasi krizin aşılabilmesi amacıyla parlamentoya güven oylaması teklifi sunmuş ve 11 Mart'ta yapılan oylamada parlamentodan güvenoyu alamamıştı. Hükümetin parlamentodan güvenoyu alamayarak düşmesinin ardından halk, son 3 yılda 3'üncü kez genel seçim için sandık başına gitmişti. Seçim anketlerine göre, hiçbir partinin tek başına iktidar olmasının beklenmediği kamuoyuna yansımıştı. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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