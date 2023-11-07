Portekiz Başbakanı Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle İstifa Etti

Portekiz Başbakanı António Costa, yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında müfettişlerin resmi konutunda arama yapmasının ardından istifasını cumhurbaşkanına sunduğunu açıkladı. Costa, şüpheli olarak kendisinin adının geçmediğini, ancak soruşturma nedeniyle görevde kalamayacağını söyledi.

Portekiz Başbakanı António Costa, yolsuzluk iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında müfettişlerin resmi konutunda arama yapmasının ardından istifasını cumhurbaşkanına sunduğunu açıkladı.

Costa, şüpheli olarak kendisinin adının geçmediğini, ancak soruşturma nedeniyle görevde kalamayacağını söyledi.

Savcılıktan Salı günü yapılan açıklamada, lityum madenleri ve hidrojen üretimi için verilen imtiyazların soruşturulduğu belirtildi.

Público gazetesine göre beş kişi gözaltına alındı.

Público'nun haberine göre bu kişiler arasında Costa'ya yakın olduğu düşünülen iki kişi, özel kalem müdürü Vítor Escária ve bir işletme danışmanı da bulunuyor.

Altyapı Bakanı Joao Galamba'ya da enerji anlaşmalarıyla ilgili soruşturma kapsamında suçlama yöneltildi.

Başbakan Salı günü yaptığı açıklamada "Başbakanlık görevinin saygınlığı; başbakanın dürüstlüğü, ahlakı ve hatta suç teşkil eden herhangi bir eylemde bulunduğu şüphesi ile bağdaşmaz" dedi.

Costa, yolsuzluk soruşturması karşısında şaşkınlığa uğradığını ancak soruşturmayı yürütenlerle işbirliği yapacağına söz verdiğini söyledi.

Costa "Vicdanımı rahatsız eden ya da kınanacak herhangi bir yasadışı eylem söz konusu değildir" diye ekledi.

Costa'nın televizyonda yaptığı konuşmadan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, başbakanın istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Yaklaşık 140 dedektif, başbakanın konutunun yanı sıra 17 konut ve aralarında başbakanın özel kalem müdürünün ofisi ve iki bakanlığın da bulunduğu 25 binada daha arama yaptı.

Ayrıca enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere hidrojen yatırımlarının odağında olan derin deniz limanı Sines'deki belediye ofislerinde de arama yapıldı.

Portekiz'in ana hisse senedi endeksi PSI 20, siyasi krizin ortaya çıkmasıyla birlikte yüzde 3'e yakın değer kaybetti.