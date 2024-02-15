Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, NATO zirvesine hazırlıklar ve Ukrayna'daki son durum ele alındı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, başkent Varşova'da temaslarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'u kabul etti. Polonya Cumhurbaşkanı Danışmanı Wojciech Gerwel ile Uluslararası Politika Bürosu Şefi Mieszko Pawlak'ın da katıldığı görüşmede, ikili ilişkiler, Washington'da düzenlenecek NATO zirvesine hazırlık ve Ukrayna'daki son durum ele alındı.

Cameron, sabah saatlerinde Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski ile bir araya gelmiş, Ukrayna'ya yardım paketi konusunda ABD'nin ikna edilmesi gerektiğini söylemişti. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı koyabilmek için savunma harcamalarının artırılmasına da vurgu yapan Cameron, Putin ve onun güçlerine karşı esas savaşın Karadeniz'de sürdüğünü belirtmişti. - VARŞOVA