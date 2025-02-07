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Polonya Başbakanı Tusk'tan Göçmenlere Sert Mesaj: Hukuku İhlal Edenler Sınır Dışı Edilecek

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada ülkedeki göçmenlerden hukuku ihlal edenlerin sınır dışı edileceğini belirtti. Tusk, Avrupa Birliği'nin Sığınma ve Göç Anlaşması'nı uygulamayacaklarını vurguladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ülkedeki göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonya'da bizlerin misafirperverliğinden yararlanan, organize suç işleyen ve hukuku ihlal eden yabancılar sınır dışı edilecek" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gdansk kentinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ülkedeki göçmenlere mesaj yollayan Tusk, "Polonya'da organize suç işleyen, hukuku sert bir şekilde ihlal eden yabancılar sınır dışı edilecek" dedi.

Polonya'nın 2 milyona yakın Ukraynalı göçmeni misafir ederek özel durumda olduğunu belirten Başbakan Tusk, ülkeye ek göçmen getirecek Avrupa Birliği Sığınma ve Göç Anlaşması'nı uygulamayacaklarını yineledi. "Argümanıma kulak verilmesinden ve anlaşılmasından memnuniyet duymaktayım" diyen Donald Tusk, Avrupa'yı yasadışı göçten korumak için herkesle iş birliğine açık olduğunu belirtti.

Polonya İçişleri ve İdari Yönetim Bakanı ile Adalet Bakanı'ndan hukuku ihlal eden göçmenlere acil müdahale için hızlı bir plan hazırlamalarını istediğini söyleyen Tusk, alınacak kararların önümüzdeki günlerde görüleceğini ifade etti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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