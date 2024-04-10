Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu'nun göç ve sığınma paktını kabul etmeyecek

Avrupa Parlamentosu'nun düzensiz göçü zorlaştıran göç ve sığınma paktını onaylamasının ardından konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Yeniden yerleştirme mekanizması ya da bunun yerine ödeme yapılması Polonya için geçerli olmayacak" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa'ya düzensiz göçü zorlaştıracak göç ve sığınma paktı olarak adlandırılan bir dizi yasayı onaylamasının ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, açıklamalarda bulundu. Tusk, göç ve sığınma paktının bu şekliyle Polonya için kabul edilebilir olmadığını belirterek, Polonya'nın sığınmacıların yeniden yerleştirilmesini içeren mekanizmayı kabul etmeyeceğini bildirdi. Tusk,"Belirli ittifaklar inşa etme konusunda benim yeteneklerim ve imkanlarım var, kesinlikle yeniden yerleştirme mekanizması ya da bunun yerine ödeme yapılması Polonya için geçerli olmayacak" dedi.

Tusk, söz konusu anlaşmanın bu şekilde yürürlüğe girmesi durumunda kafalarında Polonya'yı yeniden yerleştirme mekanizmasına karşı koruyacak bir takım planları olduğunu söyledi.

Başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların hızlıca ülkelerine geri gönderilmesi hedefleniyor

Göç ve sığınma paktı için Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 301 parlamenter "evet", 272 parlamenter "hayır", 46 parlamenter ise "çekimser" oy kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun 2016 yılında önerdiği, sığınmacıların başvurularının hızlı şekilde sonuçlandırılmasını, başvurusu kabul edilmeyenlerin hızlıca ülkelerine geri gönderilmesini gibi bir dizi reformu içeren göç ve sığınma paktı sığınmacıların dayanışma ilkesine göre dağıtılması maddesi nedeniyle bazı AB üyesi ülkeler karşı çıkıyordu. Yasa özellikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük oluşturan sığınmacıların nüfus ve ekonomilerine göre AB üyesi ülkeleri arasında yeniden yerleştirilmesini, sığınmacı kabul etmeyen ülkelerin her bir sığınmacı başına 20 bin euro ödemesini içeriyordu.

Avrupa Parlamentosu'nun bugün onayladığı göç ve sığınma paktı, AB Konseyi tarafından kabul edilirse 2026 yılında yürürlüğe girecek. - VARŞOVA