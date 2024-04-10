Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Avrupa Parlamentosu'nun göç ve sığınma paktını kabul etmeyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Parlamentosu'nun düzensiz göçü zorlaştıran göç ve sığınma paktını onaylamasının ardından konuşan Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Yeniden yerleştirme mekanizması ya da bunun yerine ödeme yapılması Polonya için geçerli olmayacak" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa'ya düzensiz göçü zorlaştıracak göç ve sığınma paktı olarak adlandırılan bir dizi yasayı onaylamasının ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, açıklamalarda bulundu. Tusk, göç ve sığınma paktının bu şekliyle Polonya için kabul edilebilir olmadığını belirterek, Polonya'nın sığınmacıların yeniden yerleştirilmesini içeren mekanizmayı kabul etmeyeceğini bildirdi. Tusk,"Belirli ittifaklar inşa etme konusunda benim yeteneklerim ve imkanlarım var, kesinlikle yeniden yerleştirme mekanizması ya da bunun yerine ödeme yapılması Polonya için geçerli olmayacak" dedi.

Tusk, söz konusu anlaşmanın bu şekilde yürürlüğe girmesi durumunda kafalarında Polonya'yı yeniden yerleştirme mekanizmasına karşı koruyacak bir takım planları olduğunu söyledi.

Başvurusu kabul edilmeyen sığınmacıların hızlıca ülkelerine geri gönderilmesi hedefleniyor

Göç ve sığınma paktı için Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 301 parlamenter "evet", 272 parlamenter "hayır", 46 parlamenter ise "çekimser" oy kullandı.

Avrupa Komisyonu'nun 2016 yılında önerdiği, sığınmacıların başvurularının hızlı şekilde sonuçlandırılmasını, başvurusu kabul edilmeyenlerin hızlıca ülkelerine geri gönderilmesini gibi bir dizi reformu içeren göç ve sığınma paktı sığınmacıların dayanışma ilkesine göre dağıtılması maddesi nedeniyle bazı AB üyesi ülkeler karşı çıkıyordu. Yasa özellikle Yunanistan ve İtalya için büyük yük oluşturan sığınmacıların nüfus ve ekonomilerine göre AB üyesi ülkeleri arasında yeniden yerleştirilmesini, sığınmacı kabul etmeyen ülkelerin her bir sığınmacı başına 20 bin euro ödemesini içeriyordu.

Avrupa Parlamentosu'nun bugün onayladığı göç ve sığınma paktı, AB Konseyi tarafından kabul edilirse 2026 yılında yürürlüğe girecek. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Donald Tusk Polonya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN? Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün tutulur? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel ne konuştu? Erdoğan ile Özel'in telefon konuşması detayları! 2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? Kurban Bayramı ayın kaçında? KURBAN BAYRAMI hangi ay? DİNİ GÜNLER TAKVİMİ! Uğur Dündar kaç yaşında? Gazeteci Uğur Dündar kaç yaşına girdi, kimdir? Yargı ne zaman final yapıyor? Yargı son bölüm ne zaman? İSTANBUL BOŞALDI MI? Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç? İstanbul son dakika trafik yoğunluğu haritası! Fenerbahçe Olympiakos maçı kadrosu açıklandı mı? Olympiakos maçında hangi isimler forma giyemeyecek? MARKETLER AÇIK MI? Bayramda ŞOK, A101, BİM açık mı? Ramazan Bayramının 1.-2.-3. günü marketler açık mı? Emekliye zam var mı, yok mu? Bakan Şimşek'ten açıklama! 2024 Bayram Mesajları: En Güzel ve Dualı Ramazan Bayramı Mesajları 10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları…
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title