Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında sığınmacı kabul etmeyecek

Polonya Başbakanı Donald Tusk ülkesinin yüzbinlerce Ukrayna ve Belaruslu sığınmacı aldığını belirterek AB Göç ve İltica Anlaşması kapsamında hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceklerini, buna karşılık para da ödemeyeceklerini söyledi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin yeni Göç ve İltica Anlaşması'nı onaylamasının ardından yaptığı açıklamada ülkesinin bu kapsamda hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceğini söyledi. Kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Donald Tusk şimdiye kadar Belaruslu sığınmacıların yanı sıra savaş nedeniyle yüzbinlerce Ukraynalı sığınmacı aldıklarını belirterek, anlaşmada yer alan sığınmacı kabul edilmemesi durumunda 20 bin Euro ödenmesi hükmünü de uygulamayacaklarını ifade etti. Tusk, "AB bize göçmen kotasını dayatamayacaktır. Hiçbir göçmeni almak zorunda olmayacağız, hiçbir şey için para ödemeyeceğiz. Ancak yüzbinlerce göçmeni ağırladığımız için AB'den mali destek almayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

AB'den Polonya'nın doğu sınırında görev yapan asker ve sınır muhafızlarının donatılması için gerekli fon akışının da devam edeceğini belirten Donald Tusk, göç baskısının Rusya ve Belarus tarafından yönlendirildiğini, bunun halkların göçü değil, Polonya ve Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için bir hibrit savaşı olduğunu söyledi.

Göç ve İltica Anlaşması ne içeriyor?

Düzensiz göçün önlenmesi amacıyla yeni önlemler içeren Göç ve İltica Anlaşması bugün AB Konseyi tarafından kabul edildi. Yalnızca Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın aleyhte oy kullandığı yasa AB'ye yasa dışı göçle girişin yoğun olduğu Yunanistan, İtalya, İspanya'daki sığınmacı yükünü azaltmak için tüm AB üyesi ülkeler için dayanışma mekanizmasını zorunlu kılıyor. Buna göre AB ülkeleri nüfus ve ekonomilerine göre kendileri için belirlenen sayıda sığınmacı kabul edecek, sığınmacı almayı reddeden ülkeler ise her bir sığınmacı başına 20 bin Euro ödeyecek. 2026 yılında yürürlüğe girecek yasa ayrıca sığınmacıların başvurularının hızlı şekilde sonuçlandırılması, başvurusu kabul edilmeyenlerin hızlıca ülkelerine geri gönderilmesi gibi bir dizi düzenlemeyi de içeriyor. - VARŞOVA