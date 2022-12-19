Polisin HDP'li başkana tokat atmasına Tanju Özcan'dan çok konuşulacak yorum: Adam az bile yapmış

İstanbul Kadıköy'de yapılan izinsiz gösteride bir polisin HDP İl Başkanı Ferhat Encü'ye tokat atmasıyla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özcan, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bir komiser HDP İl Başkanı'na tokat atmış. Adam az bile yapmış. Polisi itmek nedir? HDP İl Başkanı olman sana ayrıcalık mı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kadıköy'de dün bir grup HDP'linin eylem için toplanması sonrasında polisin tüm uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi. Aralarında HDP eski milletvekili ve İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü'nün de bulunduğu grup ile polisler arasında arbede yaşandı. Polis, o sırada kendisinin üzerine yürüyen Encü'ye tokat attı.

"ADAM AZ BİLE YAPMIŞ"

Olayla ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Twitter hesabındaki paylaşımında sert ifadeler kullanan Özcan, HDP'yi de etiketleyerek, "Şimdi Fox haberi izliyorum. Bir komiser HDP İl Başkanı'na tokat atmış. Adam az bile yapmış. Polisi itmek nedir? HDP İl Başkanı olman sana ayrıcalık mı sağlıyor… Terörü lanetlemediğiniz her gün benim size hep bir sözüm olacak. PKK'nın sözcüleri, bu arada kına geldi mi?" dedi.

"HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADA"

Bir sosyal medya kullanıcısının, "Valilik inceleme başlatmış. O polis görevinden alınır ya da sürülürse bu devletin geri adım attığını gösterir" şeklindeki açıklamasına da yanıt veren Özcan, "Kardeşim; Halep oradaysa arşın burada. Kimsenin polisimizi aşağılamaya çalışmasına izin vermeyiz. Tokadı yiyen o gavat HDP İl Başkanı savundukları o terörist örgütün kaç askeri ve polisi hain tuzakla şehit düşürdüğünü hiç düşündü mü? Türk polisi Türk milletinin polisidir" ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öte yandan yaşananlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Güvenlik görevlilerinin görev yapmasını engellemeye çalışan, görevlileri tahrik ederek, '…Partinin itleri, şerefsizler…' şeklinde hakarette bulunan (F.E) isimli şahsa yapılan gözaltı işlemi sırasında ortaya çıkan görüntülerle ilgili inceleme başlatılmıştır." dedi.