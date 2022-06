Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde mezuniyet sevinci

Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 381 polis adayı, düzenlenen mezuniyet töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.

Malatya POMEM'de gerçekleşen mezuniyet töreni, polis adaylarının yerlerini alması ile başladı. Törende mezunlar adına konuşma yapan okul dönem birincisi Ahmet Cevizci, "Üzerimizdeki üniformayı haysiyet onur ve gurur içerisinde ömrümüzün sonuna kadar şerefle taşıyarak hangi şartlarda olursa olsun dürüstlükten asla ayrılmayacağız" dedi.

Törenin açılış konuşmasını yapan POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, "Merkezimiz, eğitim faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirmek suretiyle, özgüven sahibi, aynı zamanda kendisine güvenilen, olaylara objektif olarak yaklaşabilen, canını feda edeceğimiz milli ve manevi değerlerimize bağlı, topluma örnek olacak nitelikte şahsiyetler yetiştirip teşkilatımıza kazandırmaya devam etmekte ve edecektir" ifadelerini kullandı.

27. dönem mezunlarının 8 aylık yoğun bir eğitim sürecini tamamladıklarını belirten Nalçacı, "27. dönem mezunlarımız, 2021 yılı Kasım ayında başlayan yoğun bir program doğrultusunda devam eden eğitim süreçlerini, bugün itibarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Bugün bizler, göreve başladığında ne yapacağını çok iyi bilen, disiplinli, hukukun temel ilkelerini özümsemiş, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen, gücünü devletten alan, fakat bu gücü milletinin huzuru için yasalar çerçevesinde nasıl kullanacağını gayet iyi bilen genç mezunlarımızı teşkilatımıza kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.

"Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasıdır"

Törende konuşan Vali Hulusi Şahin, "Türk Polis Teşkilatı, 330 bin mensubu ile başta terör olmak üzere suç ve suçluyla mücadelede gece gündüz mesai mefhumu tanımadan görev uğruna her türlü fedakarlığı yapan, bu uğurda seve seve canını vermekten çekinmeyen bir teşkilattır. Bu teşkilatımızın mensupları şehadete yürürken bir an bile duraksamamışlardır. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekasıdır. Bu uğurda sadece polislerimiz değil, yeri geldiğinde bu vatanın her evladı son ocak tüttüğü müddetçe her türlü fedakarlığı gözünü kırpmadan yapacaktır" dedi.

"Bizim sadakatimiz devletedir, başka kimseye sadakat göstermeyiz"

Mezun olan polis memurlarına seslenen Şahin, "Değerli öğrenci kardeşlerimiz bizim sadakatimiz devletedir. Başka kimseye sadakat göstermeyiz. Bizim bağlılığımız kanunlaradır. Bizim amirlerimiz başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız ve sıralı amirlerimizdir. Biz başka amir tanımayız. Başka ünsiyet kurmayız. Başka ünsiyet kuranların bu ülkeyi nereye götürdüklerini gördük" diye konuştu. Konuşmaların ardından 27. dönem polis adayları yemin ederek kep fırlattı. Tören sonunda adaylar, arkadaşları ve ailelerine sarılarak sevinçlerini paylaştı.

Mezuniyet törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile öğrencilerin aileleri katıldı. - MALATYA

