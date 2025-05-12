Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani: PKK'nın fesih kararından memnunuz

Barzani'nin "fesih" açıklamasında dikkat çeken Erdoğan vurgusu
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası Diyarbakır'da halaylar çekilmeye başlandı. Mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Halay çekenler arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, 12. Olağanüstü Kongresi'nde silahlı mücadeleye son verme ve örgütsel yapısını feshetme kararı aldığını resmen duyurdu.

DİYARBAKIR'DA SEVİNÇ, MEYDANLARDA HALAY

Kritik açıklamanın ardından özellikle yıllardır terörden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Diyarbakır'da büyük bir sevinç havası oluştu. Kent merkezinde toplanan vatandaşlar, yıllardır özlemini duydukları barış ortamının habercisi olan bu gelişmeyi halay çekerek kutladı.

"ARTIK KİMSENİN CANI YANMASIN"

Meydanda birlik ve kardeşlik mesajları veren vatandaşlar, "Bu acılar artık son bulsun, Türkiye barış içinde yaşasın" diyerek duygularını dile getirdi. Halaya katılanlar arasında CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yer aldı.

PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
500

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıciziri :

biji TÜRK biji KÜRT. BİJİ YEKİTİYA GELAN YAŞASIN TÜRKLER VE KÜRTLER ..YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımesutkeklik1907:

YAŞASIN TÜRK KÜRT KARDEŞLİĞİ

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Kocak:

Bu fesihten sonra kimler rahatsız olup kimler kuduracak en çok onu merak ediyorum. Ülkemize hayırlı olur ve terör belasından kurtuluruz inşallah

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

yaşasın İslam yaşasın türk ve kürt kardeşliği

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhalilsezer45:

hımmm , ypg , pyd vs vs buradan çıkacak sonuç ne istediler ve ne verdiler bunu da zamanla öğreneceğiz bakalım …

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.