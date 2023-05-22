Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de...

Politika Haberleri

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK/KCK Özel Güç bünyesinde faaliyet gösteren ve örgütün iletişim altyapısından sorumlu olan Rodi Kod Emre Şahin, MİT'in Irak/Gare'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Millî İstihbarat Teşkilatı Emre Şahin Irak PKK Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title