Pile-Yiğitler Yolu Projesi Barış Projesidir

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin bir barış projesi olduğunu belirtti. Oktay ve Komisyon üyeleri, KKTC ziyareti kapsamında Beyarmudu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Projenin insani boyutu vurgulanan Oktay, projenin tamamlanması gerektiğini ve askeri veya siyasi bir boyutunun olmadığını ifade etti.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin bir barış projesi olduğunu belirtti.

Oktay ve Komisyon üyelerinden oluşan heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında Beyarmudu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin, yaşananların ardından KKTC ve Türkiye'nin yanı sıra dünyada da gündeme geldiğini söyleyen Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu olarak durumu yerinde görmek istediklerini dile getirdi.

Oktay, Beyarmudu'na gelirken Yiğitler köyüne de uğradıklarını ve orada yaşayan Kıbrıs Türkleri ile sohbet ettiklerini belirterek, bölge sakinlerinin yaşadıkları ulaşım sorununu anlattıklarını ifade etti.

Pile'deki Kıbrıs Türklerinin ulaşımda zorluk yaşadıklarını söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Güney Kıbrıs Rum tarafına bağlı bir Rum vatandaşı istediği zaman kendi bölgesine gidip her türlü insani ihtiyacını ve sağlık giderini karşılarken, ona ses çıkarılmazken, ona herhangi bir kimlik kontrolü vesaire bir şey uygulanmazken, herhangi bir sorun çıkarılmazken, bu taraftaki Kıbrıs Türk'ünün, buradaki (Pile köyü) KKTC vatandaşının gidiş-gelişine, akrabasına ziyaretine, hastasını buraya getirmesine, hasta olanın gelip tedavi almasına engel çıkarmak, bir ambulansa dahi almamak insani boyutla, insan haklarıyla uzaktan yakından ilişkilendirilemez."

Oktay, Pile-Yiğitler Yolu'nun insani bir proje olduğuna ve ara bölgeyle ilgili kısmın sadece 1,3 kilometre olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"O alanın da dışına çıkıp, yani KKTC'nin kendi bölgesindeki yolu iyileştirmesi esnasında yine bölgede barışı korumak zorunda olan, bundan dolayı bölgede bulunan bir barış gücünün de sözde BM Barış Gücü'nün de gelip KKTC toprağında müdahil olması kabul edilebilir bir şey değil hem de iş makinalarına sivillere. Sonrasında da BM'nin dönüp, bunu başka bir çerçevede dünya kamuoyuna sunması gerçeklerden tamamen uzak, bu da kabul edilebilir bir şey değil."

"Bu proje, bir barış projesidir"

Bu insani projenin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Bu proje, bir barış projesidir ve hep birlikte bir an önce tamamlamamız gereken ve bundan hep birlikte gurur duymamız gereken bir projedir." dedi.

Oktay, TBMM Dışişleri Komisyonu olarak bu projenin ne kadar insani olduğunu, askeri veya siyasi tarafa çekilecek hiçbir boyutunun bulunmadığını bizzat yerinde göstermek için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Beyarmudu'ndaki sınır kapısının aslında bir barış kapısı olması gerektiğini dile getiren Oktay, "2023 dünyasında böyle bir kapı aslında utanç vesilesidir, insani değildir. Bütün dünyada insan hakları diye böyle seslerini yükselten, sokaklara dolan bütün sivil toplum örgütlerini ben buradan bir farkındalığa davet etmek istiyorum. Buyursunlar; burada bunu görüşelim, burada insan haklarının ne olduğuyla alakalı konuyu görüşelim." diye konuştu.

Oktay, her sorunun bir fırsatı beraberinde getirdiğini belirterek, "Bu sorunun fırsatı, bunun (Pile-Yiğitler Yolu Projesi) insani bir olay olduğu ve bu bölgedeki, aslında bu sorunların kökünden diplomatik kanallarla da yani Barış Gücü'nün KKTC ile de görüşerek, BM'nin KKTC ile de görüşerek ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin KKTC ile de görüşerek bu sorunu çözmesiyle alakalı bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak biz bunun arkasındayız ve sonuna kadar da destek vereceğiz." dedi.