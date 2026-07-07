Haberler

Kremlin: "NATO Zirvesi hazırlıkları sırasında Rusya'ya yönelik bazı saldırgan açıklamalar oldu"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Zirvesi hazırlıkları sürerken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar yapıldığını belirtti. Peskov, zirvede hangi belgelerin hazırlanacağını ve hangi açıklamaların yapılacağını göreceklerini ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, NATO Zirvesi hazırlıkları sürerken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar olduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, düzenlediği basın toplantısında Ankara'da başlayan NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirve hazırlıkları yapılırken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar geldiğini söyleyen Peskov, "Zirve hazırlıkları sürerken, ülkemizle ilgili pek çok açıklama duyduk. Ne yazık ki bu açıklamalar, yapıcı veya diyalogdan bahsetmiyordu. Sadece saldırgan nitelikteydi" dedi. Peskov, "Hangi belgeleri hazırlayacaklarını, hangi açıklamaları yapacaklarını, hangi metinleri imzalayacaklarını ve zirve kapsamında yapılacak ikili görüşmelerde neler söyleyeceklerini göreceğiz" ifadesini kullandı - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı, işte ilk görüntüler

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da! İşte ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor

Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var

Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var
Trump'ın kalacağı otelde üst düzey güvenlik! Balistik korumalı zırhlı oda hazırlandı

Trump'ın kalacağı otelde görülmemiş hazırlık! Odanın özelliği şaşırttı
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası

Biri bu sapığı durdursun! İki kez istismar etti yetmedi bir de kaçırdı
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı

Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı, bir de başında bekledi!