DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor

DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor
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Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir aşamaya geçilecek. Terör örgütü PKK, fesih kararının ardından Kuzey Irak'ta silah bırakacak.

HEYETTE 3 İSİM YER ALIYOR

Böylesi önemli bir süreçte DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek olan heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Erol yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta DEM Parti heyeti ile görüşecek. "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partili isimlerle bir araya geleceğini ifade etmişti.

"SİLAH BIRAKMA KONUSUNUN DA TAKİPÇİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıEnver Askan:

Terörsüz Türkiye”, insan haklarının tesisi ve toplumsal barış ve kardeşliğin teminatıdır.

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Haber YorumlarıAras Aras:

Terorist başına, terörsüz Türkiye yi anlatacaklar Ama bu teröriste güven olmaz, dikkatli olmak lazım

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Haber YorumlarıALLAH YÜCEDİR:

toplumda Dini bilinç yetersizliği var yeni gençler kelime i şehadeti bile bilmiyor çünkü din eğitimi yetersiz insanları bir arada barış içinde yaşatacak olan Dindir şuan kurdistan kurulu değilse kürt kardeşlerimizin çoğunluğu Ak partiye oy veriyorsa nedeni ISLAM dir bu ülke savaşlarda tekbirlerle kazanıldı laiklikle değil laiklik ataturk ölmeden 1 yıl önce getirildi ama o zaman da uygulanmıyordu Atatürkü ölümünden sonra böyle başörtü yasaklari falan geldi

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Haber Yorumlarıkonak.mar47:

Gidin gidin Bursa serindin kaçak çay da demlenmişse sohbet hoş olur:))

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Haber YorumlarıÖmer:

Kandildeki PKK zaten bitti, esas PKK Suriye'dedir. Suriye'deki Şara ABD / İsrail piyonudur. Suriyede büyük İsrail/ PKK devleti kuruluyor.

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