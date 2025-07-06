Terörsüz Türkiye sürecinde yeni haftada kritik bir aşamaya geçilecek. Terör örgütü PKK, fesih kararının ardından Kuzey Irak'ta silah bırakacak.

HEYETTE 3 İSİM YER ALIYOR

Böylesi önemli bir süreçte DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidiyor. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek olan heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Erol yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hafta DEM Parti heyeti ile görüşecek. "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Partili isimlerle bir araya geleceğini ifade etmişti.

"SİLAH BIRAKMA KONUSUNUN DA TAKİPÇİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler silah bırakma konusunun da takipçisiyiz. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Milli İstihbarat Teşkilatımız süreci takip ediyor" demişti.