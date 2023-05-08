Pervin Buldan, Kars'ta Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kars'ta Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

Partisinin düzenlendiği mitinge katılan Buldan, "Bir oy Yeşil Sol'a, yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili arkadaşlar" dedi.

HDP Kars İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak üzere Kars'a gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partililerin karşısına çıktı. Partililere seslenen Buldan, Yeşil Sol Parti'nin ülkenin umudu olduğunu ileri sürdü.

"Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy Kılıçdaroğlu'na"

Buldan, "Yeşil Sol bu ülkenin umudur. Yeşil Sol demokrasinin teminatıdır. Yeşil Sol bu ülkede güvencedir. ve milletvekillerimizle birlikte parlamentoda büyük bir güçle temsiliyet sağlayacağız. O yüzden 1 oy Yeşil Sol'a, 1 oy bunları göndermeye diyoruz. Yani diğer oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na sevgili arkadaşlar, şimdi kazanma zamanı, şimdi başarma zamanı. Bunun elbette sizlerin elinde olduğunu biliyoruz. Gece gündüz çalışın, 4-5 gün uyumasak da hiçbir şey olmaz" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen miting beklenen ilgiyi görmezken, Buldan'ın Kars mitingine Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır da eşlik etti. HDP'nin mitingi, düzenlenen konserin ardından sona erdi. - KARS