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Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
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DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı sitem dolu mesajını önce paylaştı daha sonra sildi. Buldan, sildiği mesajında "Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarı yırtılması nedeniyle 16 Nisan'da ameliyat edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Önder'i hastanede ziyaret eden ve etmeyen kişilere atıfta bulunan Buldan, "Hastaneye geleni de unutmayacağız, gelmeyeni de… Arkandan kuyunu kazanları da gerçek dost olanları da asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

BİR SÜRE SONRA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Paylaşımında, sitem dolu ifadeler kullanan Buldan, mesajını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı. Buldan'ın paylaşımını neden kaldırdığı ise bilinmiyor.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet YILMAZ:

Emin olun, bizde unutmuyoruz yapılanları Pervin hanım. Hep aklımızda...

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