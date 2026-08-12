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Pentagon Raporu: Yemen'de 153 Sivil Öldü

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Pentagon'un Senato'ya sunduğu rapora göre, 2025'te Yemen'deki Husilere düzenlenen hava saldırılarında 153 sivil öldü, 243 sivil yaralandı. Raporda 3 saldırının sivilleri etkilediği belirtilirken, sivil kayıpların soruşturulması için çağrılar yapıldı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) geçtiğimiz yıl Yemen'deki İran destekli Husilere düzenlediği hava saldırılarında 153 sivilin hayatını kaybettiği, 243 sivilin de yaralandığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon, 2025 yılında Yemen'deki Husi milislerine gerçekleştirilen saldırılara ilişkin Senato Silahlı Kuvvetler Komitesine 12 sayfalık bir rapor sundu. Raporda, düzenlenen 3 saldırının "büyük ihtimalle" sivillerin zarar görmesiyle sonuçlandığı ifade edildi. 6 Nisan 2025'te Yemen'in başkenti Sana'daki bir konutun hedef alındığı hava saldırılarında 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. 17 Nisan 2025 tarihinde ise Yemen'deki Ras Isa limanında düzenlenen saldırının 80 sivilin ölümüne, 171 kişinin de yaralanmasına yol açtığı kaydedildi. ABD ordusunun 28 Nisan 2025'te Yemen'in Saada kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırılarında ise 47 sivilin hayatını kaybettiği, 68 sivilin yaralandığı aktarıldı. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colby Jenkins tarafından imzalanan raporda, Husilere yönelik hava saldırılarıyla ilgili olarak bakanlık tarafından incelenmekte olan 15 saldırı olduğu belirtildi.

Soruşturma çağrıları yapılmıştı

İnsan Hakları İzleme Örgütü geçtiğimiz yıl Haziran ayında 80 sivilin öldüğü Ras İsa Limanı saldırısının "savaş suçu" olarak soruşturulması gerektiğini ifade etmişti.

Uluslararası Af Örgütü ise ABD'nin Yemen'in Sadaa kentindeki göçmen gözaltı merkezine saldırıda "onlarca" Afrikalı göçmenin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, göçmenlerin çoğunun Husiler tarafından "sadece düzensiz göçmenlik statüleri nedeniyle" tutulduğu ve olayın savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği ifade edilmişti. Uluslararası Af Örgütü'nün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktör Yardımcısı Kristine Beckerle, "Bu, ABD'nin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki temel yükümlülüklerinden birini yerine getirmemesinin ölümcül bir sonucuydu" ifadelerini kullanmıştı.

"339 saldırıda çocuklar dahil 238 sivil öldürüldü"

Yemen'de saldırılarla ilgili verileri toplayan Yemen Veri Projesi adlı kuruluş ise ABD ordusunun geçtiğimiz yıl Mayıs ayı başlarında sona eren Rough Rider Operasyonu sırasında 339 hava saldırısı düzenlediğini ve 24'ü çocuk olmak üzere en az 238 sivilin öldürüldüğünü, 467 sivilin ise yaralandığını aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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