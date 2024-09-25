İsrail, Lübnan'a kara harekatı düzenleyecek mi? Pentagon'dan açıklama var
Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail gözünü bu kez Lübnan'a dikti. Hizbullah mensuplarıyla devam eden çatışmalarda 1000'e yakın kişi hayatını kaybederken İsrail ordusundan yapılan açıklamayla kara harekatı sinyali verilmişti. Gelişme endişe yaratırken Pentagon konuyla ilgili açıklamasında İsrail'in yakın zamanda Lübnan'a yönelik bir kara harekatı düzenlemesinin beklenmediğini ifade etti.
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları 23 Eylül'den bu yana devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sabrina Singh, İsrail'in yakın zamanda Lübnan'a yönelik bir kara harekatı düzenlemesinin beklenmediğini ifade etti.
"SAVAŞI ÖNLEYECEK BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ"
Singh, yaptığı açıklamada, "Bölgede gerilimin daha da tırmanmasına yol açabilecek herhangi bir adım atılmasını kesinlikle istemiyoruz. Diplomatik ve topyekün bir savaşı önleyecek bir çözüm görmek istiyoruz" dedi. Singh, ayrıca ABD'nin Lübnan'a yönelik saldırılarında İsrail'e istihbarat desteği sağlamadığını da sözlerine ekledi.
KARA HAREKATI SİNYALİ GELMİŞTİ
Öte yandan İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan sınırındaki birliklere, Lübnan'a devam eden hava saldırılarının birliklerin muhtemel kara harekatına zemin hazırlamak için olduğunu ifade etmişti.