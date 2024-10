Pehlivan; "29 Ekim, Türkiye için yeniden diriliştir"

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında "Cumhuriyet, bağımsızlık ülküsü etrafında mutlak anlamda buluşan ve birleşen aziz milletimizin, örneğine az rastlanır bir irade ve cesaret ile zafere ulaştırdığı Kurtuluş Savaşımızın neticesidir" dedi.

Her karışı şehit kanları ile sulanmış bu ülke topraklarının, sıradan bir toprak parçası değil şehit ve gazilerin fedakarlıkları ile aziz vatana dönüştüğünün unutulmaması gerektiğini belirten MHP 13. Dönem MYK Üyesi Burak Pehlivan, "Her köşesinde isimli isimsiz nice kahramanın kefensiz yattığı bu cennet vatanda Cumhuriyet'in ilanıyla yeni bir dönem başlamıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin kendi kaderine bizzat yön ve istikamet vermesini sağlayarak egemenliğin sahibini tescillemiştir. Aziz Milletimiz kurtuluş destanını şehit ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla, Cumhuriyeti de bu gururla yaşamış ve yaşatmaya devam etmektedir. 29 Ekim 1923 tarihi diriliş ve yükseliş eşiğidir. Türkiye Cumhuriyeti zalime korku, mazluma güven vermiş, milli birlik ve beraberliğin güvencesi haline gelmiştir. Türk milleti bundan 101 yıl önce tarihinin en büyük yeniden doğuşlarından birine imza atarak yedi düveli ve maşalarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır. Bugün de Aziz Milletimiz Cumhuriyetle birlikte elde ettiği kazanımlara dört elle sarılmış küresel oyunlara gereken uyanıklığı göstermektedir. Türk Milletinin üstün feraseti perde arkasındaki her oyunu görmekte emperyalist emellere set olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Lider Ülke ve Dünya'da Küresel güç olma yolunda, devletimiz ve milletimiz ile el ele emin adımlarla yürümektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN