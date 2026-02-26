Paşinyan ve Tusk'tan ezber bozan video, eğlenceleri anlarını paylaştılar
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medyada paylaştıkları eğlence dolu video ile uluslararası siyasetin ağırbaşlı havasını bir kenara bıraktı. Tusk'ın 'Bunu beklemiyordunuz!' notuyla paylaştığı videoda, Paşinyan'ın başında şapkasıyla çekimdeyken, birdenbire kadrajda beliren Tusk kalp işaretiyle ülkesini ziyaret eden konuk başbakanın takipçilerine sürpriz yapıyor.
- Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile çekildiği bir video paylaştı.
- Videoda, Paşinyan çekimdeyken kadraja giren Tusk, izleyenlere kalp işareti yaptı.
- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Polonya'ya resmi bir ziyarette bulundu.
Uluslararası siyasetin alışılagelmiş ağırbaşlı havası, bu kez yerini samimi ve eğlenceli görüntülere bıraktı.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile çekildiği bir video paylaştı.
"BUNU BEKLEMİYORDUNUZ!"
Polonya Başbakanı Donald Tusk, kişisel sosyal medya hesabından bu sıra dışı videoyu "Bunu beklemiyordunuz!" notuyla paylaşarak takipçilerini şaşırttı. Videoda, Paşinyan sosyal medya için başında şapkasıyla çekimdeyken bir anda kadraja giren Tusk, izleyenlere yönelttiği kalp işaretiyle sürpriz yapıyor. Paşinyan ilk anda şaşırsa da hemen duruma ayak uyduruyor.İki lider daha sonra samimi bir şekilde birbirlerine sarılıyor.
FON MÜZİĞİ: ROSA LİNN'DEN SNAP
İki liderin samimi anlarına, Ermeni şarkıcı Rosa Linn'in dünya çapında hit olan "Snap" şarkısı eşlik etti. Paşinyan'ın da kendi hesaplarından paylaştığı bu video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Polonya'ya resmi bir ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile özel bir görüşme de gerçekleştirdi.