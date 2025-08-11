Paşinyan ve Putin, Washington Ziyaretini Değerlendirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Paşinyan'ın Washington ziyaretini ele aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmişti. Ziyaretin yankıları devam ederken Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 8 Ağustos'ta Washington müzakerelerinin sonuçlarını aktaran Başbakan Paşinyan, Putin'e "Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan mutabakat zaptı ve AGİT Minsk Grubu mekanizmalarının feshedilmesine ilişkin AGİT'e gönderilen ortak başvuruya ilişkin bilgiler verdi.

"Gündemde TRİPP projesi de vardı"

Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise "Ülkelerin toprak bütünlüğü, egemenliği, yetki alanı ilkeleri çerçevesinde ve karşılık esasına dayalı bir şekilde bölgesel ulaşım hatlarının açılacağı bilgileri ileten Paşinyan, Putin'e 'Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Yolu' (TRIPP) projesini anlattı. Putin de, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti" denildi.

"Putin, Trump ile Alaska görüşmesini anlattı"

Rus basını ise, Putin'in Paşinyan'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin sonuçlarına değinerek Alaska'da Donald Trump ile yapılacak görüşmeye yönelik hazırlık çalışmalarını da anlattı. - ERİVAN