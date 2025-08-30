Paşinyan'dan Trump'a Teşekkür

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği imzalı fotoğrafları paylaşarak teşekkür etti. Paşinyan, Trump'ın kendisi için yazdığı not ve hediyeler için minnettarlığını dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği imzalı fotoğrafları paylaşarak, "Sayın Trump'a o kadar onur verici fotoğraflar, hediye ve not için minnettarım" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile Washington D.C'de gerçekleştirilen zirveye paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Trump'ın kendisine gönderdiği imzalı fotoğrafları paylaşan Paşinyan, "Sayın Trump'a onur verici fotoğraflar, hediye ve not için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Trump ve Aliyev ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Başkan Trump'ın imzasıyla ünlü fotoğraflar. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Trump'ın Paşinyan'a yazdığı imzalı fotoğraflarda, "Nikol, sen harikasın" notunu yazdığı görüldü. - ERİVAN

Haberler.com
