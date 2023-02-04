Partisinin oy oranı soruldu, İnce'nin sözleri 6'lı Masa'daki dört ortağı kızdıracak

Konuk olduğu canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye partisinin oy oranı soruldu. İnce bu soruya "CHP ve İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma" yanıtını verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim sürecini Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında yorumladı. Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyleyen İnce, 6'lı Masa'ya ve iktidara yönelik eleştirilerde bulundu.

"GÜVENİLİR BİR ARAŞTIRMA"

Sunucunun partisinin oy oranını sorması üzerine yaptırdıkları araştırmadan bahseden İnce, "2 bin 300 vaadi olanların bir adayı olacaktır, herhalde 15 Mayıs'a bırakmayacaklardır. Karşılıklı birbirlerine ayar veriyorlar. Yardımcılar üzerinden ayar veriyorlar. Bu karşılıklı restleşme. Diğer partiler de pastadan pay kapma telaşında. CHP ve İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum, bizim anketimiz var, aldığımız oy diğer 4 partinin aldığı oydan daha fazla. Güvenilir bir araştırma." ifadelerini kullandı.

"BEN OLMAZSAM KILIÇDAROĞLU KAZANSIN"

İnce açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Benim hazine yardımım yok, holdinglerim yok arkamda. 100 bin vatandaşımız bana imza verirse, millet para alacak aday olmak için biz 1 milyona yakın para vereceğiz. İşimiz zor ama imkansız değil. Ben kazanamazsam Kılıçdaroğlu kazansın isterim."

"YARDIMCILARI ÜZERİNDEN BİRBİRLERİNE AYAR VERİYORLAR"

İnce, 6'lı Masa'nın mutabakat metnine dair de eleştirilerini sıralayarak, "Metinde laiklik, eğitim, cemevleri yok. Benim vaatlerimi çalıp metine yazmışlar. 6 lider bu metni benim kadar okumamıştır, yardımcıları okumuştur. Baştan savma oturmuşlar yazmışlar. Pamuk, fındık, hayvancılık olmazsa sen nasıl hayat pahalılığını düşüreceksin. Türkiye üretecek, bu üretmenin yollarını anlatıyorum ben." dedi.