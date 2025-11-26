Haberler

Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek

Güncelleme:
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Papa 14. Leo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 27-30 Kasım tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin yanı sıra Filistin başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
