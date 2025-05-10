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Pakistan ve Hindistan Arasında Ateşkes Anlaşması

Pakistan ve Hindistan Arasında Ateşkes Anlaşması
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Pakistan ile Hindistan arasında Türkiye saatiyle 14.30’da başlayan ateşkes anlaşması, iki tarafın askeri eylemleri durdurma konusundaki mutabakatıyla hayata geçti. ABD Başkanı Trump'ın duyurusuyla gerçekleşen ateşkes, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda sağlandı.

Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkesin Türkiye saatliyle 14.30'da başladığı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını duyurmasının ardından iki ülkeden peş peşe açıklamalar geldi. Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vikram Misri yaptığı açıklamada, Pakistan'ın askeri operasyonlarından sorumlu komutanının öğleden sonra Hint mevkidaşını aradığını ve bir anlaşmaya varıldığını ifade etti. Misri, "Aralarında her iki tarafın bugün Hindistan saati ile 17.00'den (Türkiye saati ile 14.30) itibaren kara, hava ve denizde tüm çatışmaları ve askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlayışın yürürlüğe girmesi için her iki tarafa da talimat verildi. İki ülkenin komutanları 12 Mayıs'ta tekrar görüşecek" ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Hindistan ve Pakistan bugün ateşkes ve askeri müdahalenin durdurulması konusunda bir mutabakata vardı. Hindistan, terörizmin her türlü biçimine ve tezahürüne karşı istikrarlı ve tavizsiz bir duruş sergiledi. Bunu yapmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye ve Suudi Arabistan önemli rol oynadı"

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar da yaptığı açıklamada, ateşkesi teyit etti. Bakan Dar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan ve Hindistan derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes konusunda anlaştı. Pakistan, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden ödün vermeden, bölgede her zaman barış ve güvenlik için çaba göstermiştir!" ifadelerini kullandı. Dar, Pakistan medyasından Geo News'e yaptığı açıklamada ise Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ateşkesin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Ateşkes anlaşmasına yönelik aktif diplomasi çabalarına 30'dan fazla ülkenin katıldığını belirten Dar, söz konusu ülkelere teşekkür etti. Dar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun çabalarını da takdir etti. Dar, "Pakistan, egemenliğinden ödün vermeden her zaman bölgesel barış için çalışmıştır" dedi. Hindistan ile yapılan anlaşmanın tam teşekküllü bir ateşkes olduğunu vurgulayan Dar, anlaşmanın ardından Hindistan ve Pakistan'ın askeri kanalları ve telefon hatlarını aktif hale getirdiğini söyledi.

Pakistan hava sahasını tüm uçuşlara açtı

Pakistan Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada, ateşkesin duyurulmasının ardından ülkenin hava sahasının tüm uçuşlara tamamen açıldığı ifade edildi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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