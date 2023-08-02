Pakistan MİLGEM Projesi'nin son gemisi PNS TARIQ suyla buluştu

PAKİSTAN MİLGEM Projesi'nin son gemisi PNS TARIQ gemisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şerif'in de katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde denize indirildi.

PAKİSTAN MİLGEM Projesi'nin son gemisi PNS TARIQ gemisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şerif'in de katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde denize indirildi.

Pakistan MİLGEM Projesi'nin dördüncü ve son gemisi PNS TARIQ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katıldığı törenle Karaçi Tersanesi'nde denize indirildi. Yılmaz, Pakistan Başbakanı Şerif, Pakistanlı bazı bakanlar ve diğer yetkililerle Pakistan MİLGEM Projesi'nin dördüncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katıldı.

?Öte yandan törenin ardından Yılmaz ve Şerif başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.