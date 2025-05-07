Pakistan Hükümeti, Hindistan'a Yanıt Verme Yetkisini Verdi

PAKİSTAN'da hükümet, Hindistan'ın füze saldırıları sonrası Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin uygun karşılık vermeleri konusunda yetkilendirildiğini duyurdu.

Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC), Başbakan Şahbaz Şerif başkanlığında toplandığı aktarıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Hindistan'ın saldırılarının, uluslararası hukuk uyarınca 'savaş eylemi' teşkil ettiği, Pakistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edildiği ifade edildi. Açıklamada, "BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca Pakistan, masum Pakistanlıların hayatlarını kaybetmelerinin ve egemenliğinin açıkça ihlal edilmesinin ardından kendi seçeceği zaman, yer ve şekilde meşru müdafaa kapsamında karşılık verme hakkını saklı tutar. Pakistan Silahlı Kuvvetleri bu bağlamda gerekli adımları atmak üzere usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir" denildi.