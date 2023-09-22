Pakistan Başbakanı Hindistan ile barış için Cammu Keşmir meselesinin önemini vurguladı

Pakistan Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Hindistan dahil tüm komşularla barış istediklerini ancak Cammu Keşmir meselesinin Yeni Delhi ile barış için kilit önemde olduğunu söyledi. Kakar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerinde konuştu ve Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını uygulamaktan kaçındığını belirtti.

Pakistan'da geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Hindistan dahil tüm komşularla barış istediklerini ancak Cammu Keşmir meselesinin Yeni Delhi ile barış için kilit önemde olduğunu söyledi.

Başbakan Kakar, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Kakar, Hindistan dahil tüm komşularla barış istediklerini ancak Cammu Keşmir meselesinin Yeni Delhi ile barış için kilit önemde olduğunu vurguladı.

Cammu Keşmir sorununun BM Güvenlik Konseyi'nin gündeminde yer alan en eski meselelerden olduğunu ifade eden Kakar, Hindistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarını uygulamaktan kaçındığını belirtti.

Kakar, Yeni Delhi'nin 5 Ağustos 2019'da tek taraflı adımlarla Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdığına atıfta bulunarak, Hindistan'ın bölgeye 900 bin asker konuşlandırdığını ifade etti.

Hindutva'dan ilham alan aşırılıkçılara "terörist" benzetmesi

Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerine işaret eden Kakar, BM Güvenlik Konseyi'ne Cammu Keşmir ile ilgili kararlarını uygulaması çağrısında bulundu.

Kakar, küresel güçlere de Yeni Delhi'yi Pakistan'ın stratejik ve konvansiyonel silahlar konusunda karşılıklı kısıtlama teklifini kabul etmesi konusunda ikna etmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Kakar, Hindistan'da Müslüman ve Hıristiyanlara karşı soykırım tehdidinde bulunan Hindu milliyetçiliğini temel alan "hindutva" hareketinden ilham alan "aşırı sağcı ve faşist grupların" oluşturduğu artan tehdit de dahil olmak üzere, ayrım gözetmeksizin tüm teröristlere karşı konulması gerektiğini vurguladı.

Afganistan'da barış Pakistan için stratejik zorunluluk

Afganistan'da barışın Pakistan için stratejik bir zorunluluk olduğunu dile getiren Kakar, "Pakistan, uluslararası toplumun Afganistan'a, özellikle de kadın ve kız çocuklarının haklarına ilişkin endişelerini paylaşıyor." diye konuştu.

Kakar, Afgan kız ve kadınlarının en savunmasız durumda olduğu yoksul Afgan nüfusuna insani yardımın sürdürülmesini, Afgan ekonomisinin canlandırılmasını ve Orta Asya ile bağlantı projelerinin uygulanmasını desteklediklerini ifade etti.

Pakistan Talibanı (TTP) ve DEAŞ tarafından Pakistan'a düzenlenen sınır ötesi terör saldırılarını kınayan Kakar, "Bu saldırıları önlemek için Kabil'in desteğini ve işbirliğini istedik ancak bu terörü sona erdirmek için gerekli tedbirleri de alıyoruz." dedi.