Pakdemirli'den Kılıçdaroğlu'na 'Tarihi sorumluluk uyarısı'

Manisa'da konuşan Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhur İttifakının karşısında dayatılmaya çalışılan sistemin yürüyecek bir sistem olmadığını ve mandacı bir sistem olduğunu belirtti. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin, PKK'nın enkazını HDP vasıtasıyla meclise taşıyor olmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu söyleyen Pakdemirli ayrıca Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde Ahmet Davutoğlu'nun Kılıçdaoğlu'ndan daha fazla konuşmasını 'Ego tatmini' olarak yorumladı.

Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Manisa İl Başkanlığını ziyaret etti. Sendika önünde HAK-İŞ Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat ve sendika başkanları ile üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Pakdemirli'ye AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz da eşlik etti.

Sendikal sıkıntılardan bahsetti

HAK-İŞ Manisa İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat ziyaretleri için Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ederek çözüm bulunmasını istedikleri sorunları paylaştı. Polat, "Bizim özel sektörde sendikalaşmada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz HAK-İŞ olarak. Sayın bakanımız Beyaz Bayrak uygulaması başlattı ama bu teşviklerin artarak çoğalmasını bekliyoruz. 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen arkadaşlarımızın özlük haklarında sıkıntı var. Sağ olsun hükümetimiz bizi taşeron şirketlerden kurtardı, kamuya bağladı, kamuya bağlı şirketlere bağladı. Buralarda da ufak tefek sıkıntılarımız var. Belediyede çalışan arkadaşlarımızın ilave tediyelerle ilgili sıkıntılarımız var. Kamu çerçeve protokolünde bütün arkadaşlarımızın tek dileği, talebi belediyelerin de kamu çerçeve protokollerine dahil edilmesi. Sözleşmeli çalışanlarımız memuriyete geçince, işçi kadrosundaki arkadaşlarımız da bir beklenti oluştu. Bu arkadaşlarımızın da tam kadro talepleri var. En azından Kamu Çerçeve protokolü bu arkadaşlarımızı koruyacaktır." dedi.

"Sendikalar demokrasinin gereğidir"

Sendikaların öneminden bahseden Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, "HAK-İŞ bizim evimiz sayılır. Buradan olmaktan dolayı memnunum. Sendikalaşma ve sendikal haklar demokrasinin gereği ve olması gereken haklar. Sonuna kadar bunun olmasını gerektiğini düşünüyor ve savunuyoruz. Son dönemde kamuda oldum ancak öncesinde yönetiminde olduğum şirketler 100 bin çalışanı olan şirketlerdi. Kamudayken sendikalar önümüze ne getirdiyse elimizden geleni yapmaya çalıştık ve ikiletmeden imza atmaya çalıştık. Bugün geçim şartlarıyla çalışanlarınızı ne kadar memnun ederseniz o kadar menün olursunuz. Bazen özlük haklarını genişletemediğiniz, maaş artışı yapamadığınız zaman memnun edici bir şey koyduğunuzda çok daha fazla karşılığını alıyorsunuz." diye konuştu.

"CHP'nin zihniyeti mandacı zihniyet"

Seçime gidildiğini ve Cumhur İttifakının karşısında dayatılmaya çalışılan sistemin yürüyecek bir sistem olmadığını kaydeden Pakdemirli, "Bu zihniyet yürüyecek bir sistem değil. Ardı ardına milli gururlarımız, İHA'lar, SİHA'lar, uçaklar, helikopterler uçuyor. Bu tanıtımlar devam ederken Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki yarın biz gelirsek burada TEKNPOFEST yapmayacağız, Amerikalı bir şirkete vereceğiz diyor. Bu mandacı bir sistemdir. Zihniyet anlamında CHP bu zihniyetten kurtulamamıştır ve Millet İttifakı da bunun etrafında dönüp duruyor. Bu zihniyet meselesi ciddi bir sıkıntıdır" dedi.

"Davutoğlu ego tatmini yapıyor"

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitinginde yaşanan olayları da değerlendiren Pakdemirli şunları söyledi: "Mitingde en az konuşan Kılıçdaroğlu'ydu. 16 dakika kendisi konuştu, 30 küsur dakika Sayın Davutoğlu, 30 küsur dakika da Sayın Karamollaoğlu konuşmuş. Sayın Davutoğlu İzmir'e inse havalimanında iki adam 'Merhaba' demez, karşısına onlarca insanı almış konuşma fırsatı yakalamış. Allah Kılıçdaroğlu'na kolaylık versin. Bu altılı masa Özal'ın tabiriyle buçuk partilerdir. Onlara yüzde biri bulamayan partilere buçuk parti derdi. Yüzde yarımı bulamayan partiler bugün büyük grupların karşısında ego tatmini yapmaktadır. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nu daimi patron olarak kabul etmiyorlar demek ki. İnsan liderinden fazla konuşur mu? Sen diyorsun ki 'Bizim cumhurbaşkanı adayımız bu' sonra çıkıyorsun mikrofonu ele alıyorsun 35 dakika konuşuyorsun. Türkiye'yi yönetemeyecekleri bu mitingin yönetilememesinden belli. Allah sonumuzu hayır etsin. Bir diğer önemli mesele ise tüm meselelerin ötesinde, CHP, İYİ Parti diğer partiler bunlara gayrimeşru parti diyemeyiz hepsi meşru partilerdir. Bu meşru partilerin ve Atatürk'ün kurduğu partinin PKK'nın enkazını HDP vasıtasıyla meclise taşıyor olması tarihi bir sorumluluktur. Bu tarihi sorumluluktan da kaçamayacaklardır. İnşallah seçimi alamayacaklar ama ne olursa olsun bir defa CHP'nin bu tarihi sorumluluğa girdiğini ve bu tarihi sorumluluğun da altında kalacağını ifade etmek istiyorum."

Pakdemirli'nin konuşmasının ardından HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendika başkanları yaşadıkları sıkıntıları anlatarak çözüm bulunması konusunda destek istedi. - MANİSA