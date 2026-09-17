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Öztaylan, Marmara Adaları’nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Öztaylan, Marmara Adaları’nda esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Marmara Adaları programı kapsamında Avşa Adası ve Marmara Adası’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Marmara Adaları programı kapsamında Avşa Adası ve Marmara Adası'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve beklentileri dinledi.

Programa AK Parti Marmara İlçe Başkanı Ediz Öztürk de katıldı. Avşa Adası'nda esnafla bir araya gelen Öztaylan, vatandaşlarla sohbet ederek ada gündemine ilişkin talep ve beklentileri dinledi.

Programın devamında Marmara Adası'na geçen Öztaylan, AK Parti Marmara İlçe Başkanlığında teşkilat mensupları ve parti üyeleriyle buluştu. Görüşmede ilçeye yönelik çalışmalar ve teşkilat faaliyetleri değerlendirilerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Öztaylan, Marmara Adası'nda da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek ilçenin gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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