Haberler

Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın
Haber Videosu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamlar sürerken televizyon ve dijital platformlarda Holokost konulu film ve belgesellerin yayınlanmasını eleştirdi. Zengin, "Filistin'deki soykırım bitene kadar bu filmlerin Türkiye'de gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum" diyerek, Holokost filmlerine geçici yasak çağrısında bulundu.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Yahudi soykırımı (Holokost) konulu filmlerin Gazze'de yaşanan katliamlar devam ederken televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasını eleştirdi. Zengin, bu filmlerin Gazze'deki soykırım sona erene kadar Türkiye'de yasaklanmasını önerdi.

"İLGİNÇ BİR ÖNERİ SUNACAĞIM"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Konuşmasına başlamadan önce "İlginç bir öneri sunacağım" diyen Zengin, "Bugüne kadar Holokost ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekilmiş. Sizlerin de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken televizyonunuzu açıyorsunuz; sabah, öğle, akşam Holokost'la ilgili bir film görüyorsunuz. Bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim, pek çok platformda bu filmler gösterilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YASAKLAMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerinin devamında Gazze'deki soykırım bitene kadar bu yayınların durdurulması gerektiğini belirten Zengin, "Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la ilgili ısrarla bu filmleri yayınlamak doğru değil" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Politika
İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşmada Türkiye'ye kritik görev

İsrail ile Hamas'ın imzaladığı anlaşma metninin detayları ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur

Herkesin endişe ettiği konu Erdoğan'ın da gündeminde: Bedeli ağır olur
Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum

Ateşkes için ilk kez konuştu! Trump'a söyledikleri bomba
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıc6bzhrwptv:

Bu nerden çıktı ya Alman kanalları bile kendi yaptıkları işi dönüp dönüp defalarca yayınlıyorlar,bir mana çıkaramadım bu neyin nesi nerden esinlendi ilginç.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

Yav he he anca kınayın film yasaklayın parmak sallayın 1 günde darma duman edebileceğimiz haritadan silebileceğimiz 10 milyon nüfuslu kç kadar ülkeyi sadece kınayın. Bizin hazır asker sayımız 2 milyon 1 günde biter işi ama bazılarının işine gelmiyor.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüsünür:

Yabanci flimlerde genellikle muslimanlari terorist olarak gosterirler bundanda rahatsiz olmuyormusunuz ?

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası Gazze'den gelen görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti

Erdoğan'ı mest eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi

Vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Erol Bulut yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

Yıllar sonra Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.