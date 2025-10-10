Özlem Zengin'den dikkat çeken çağrı: İlginç bir önerim var, Yahudi Soykırımı filmleri yasaklansın

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Yahudi soykırımı (Holokost) konulu filmlerin Gazze'de yaşanan katliamlar devam ederken televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasını eleştirdi. Zengin, bu filmlerin Gazze'deki soykırım sona erene kadar Türkiye'de yasaklanmasını önerdi.

"İLGİNÇ BİR ÖNERİ SUNACAĞIM"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Konuşmasına başlamadan önce "İlginç bir öneri sunacağım" diyen Zengin, "Bugüne kadar Holokost ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekilmiş. Sizlerin de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken televizyonunuzu açıyorsunuz; sabah, öğle, akşam Holokost'la ilgili bir film görüyorsunuz. Bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim, pek çok platformda bu filmler gösterilmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE YASAKLAMAK GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Sözlerinin devamında Gazze'deki soykırım bitene kadar bu yayınların durdurulması gerektiğini belirten Zengin, "Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum. Bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la ilgili ısrarla bu filmleri yayınlamak doğru değil" şeklinde konuştu.