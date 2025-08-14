CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında

CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'den istifa eden Özlem Çerçioğlu, AK Parti binasında
Haber Videosu

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılacak Çerçioğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılacak. Öte yandan Çerçioğlu'nun törenden ilk görüntüsü de ortaya çıktı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti. Çerçioğlu'nun bugün gerçekleşecek olan AK Parti kuruluş yıl dönümü töreninde rozet takması bekleniyor. Tören öncesi AK Parti Genel Merkezi'ne giden Çerçioğlu'nun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

"CHP İLE AYNI YOLDA YÜRÜME İMKANIM BULUNMAMAKTADIR"

Çerçioğlu istifasını, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben ve üç belediye başkanımız; Cumhuriyet Halk Partisi içinde yaşadığımız sorunlar konusunda defalarca partinin yetkili makamlarında çözüm aramamıza rağmen maalesef bir sonuca ulaşamadık. Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır.

İlgili Haberler
Özlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa ettiÖzlem Çerçioğlu zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti

"ŞAHSIM VE AİLEM HEDEF ALINDIK"

Özellikle bilinmesini isterim ki, bu noktaya gelinmemesi için her seviyede dürüstlük, ahlak, yasalara uygunluk taleplerimizi dile getirmeme rağmen, şahsım ve ailem hedef alındık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanı kalmadığından ve gördüğüm lüzum üzerine parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şevk ve azimle; hiçbir ayrım yapmadan bugüne kadar nasıl hizmet ettiysem Aydın halkının aynı prensiplerle hizmetinde olmaya devam edeceğimden hiçbir hemşehrimin şüphesi olmasın. Bütün Aydınlı hemşehrilerimi saygılarımla selamlıyorum." sözleriyle duyurdu.

Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDEN İLK GÖRÜNTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşurken istifa ettiğini açıklayan Çerçioğlu, istifa eder etmez AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü törenine katılan Çerçioğlu'nUn ilk görüntüsü de geldi. Fotoğraflarda Aydın Belediye Başkanı'nın hayli keyifli olduğu görüldü.

Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

ERDOĞAN'I VE CUMHURBAŞKANLIĞI'NI TAKİBE ALDI

Çerçioğlu istifanın ardından sosyal medya hesabından da CHP'li isimleri çıkardı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Çerçioğlu'nun sosyal medya hesabından takipçilerini paylaşarak, "Utanç verici bir durum! Allah kimseyi bu duruma düşürmesin" dedi.

Çerçioğlu Instagram üzerinden Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 hesap, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor.

Özlem Çerçioğlu'nun istifa eder etmez ilk işi bu oldu

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen'in şaşırtan yeni hayatı

Mennan karakteriyle hafızalara kazınmıştı! Değişimi şaşırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bu teyzenin kocasının iflas eşiğinde olan jant fabrikası nı izlemeye devam edelim bakalım yıl bitmeden mi yırtacak yoksa yeni yılda mı

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Eğer kurtarırlarsa yuh olsun derim

yanıt9
yanıt4
Haber Yorumlarıharun yakar:

Aydınlı vatandaşların bu sahtekara dava açması gerekiyor parti oyları ile seçilen partiden istifa ederken görevindende istifa etmeli.

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Yiyorsaydı başkanlığı da bıraksaydın

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

DÜRÜSTLÜK AHLAK HALKIN SİZE CHP DE OLDUĞUNUZ İÇİN VERMİŞ OLDUĞU OYLARLA YÖNETİME GELİP HALKIN İSTEMEDİĞİ PARTİYE GEÇMEK DEĞİLDİR

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş

Takım gol attığı anda verdiği tepki olay oldu
Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Rakamlar değişti

Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı! Rakamlar değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.