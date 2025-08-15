Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim

Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Haber Videosu

CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Çerçioğlu, "Sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarını görmüşler gibi sıcak davrandılar" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesi gündeme bomba gibi düştü. Rozetini direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı Çerçioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÇERÇİOĞLU: BEN CUMHURBAŞKANIMIZA ZATEN UZAK BİR BELEDİYE BAŞKANI DEĞİLDİM

tv100'e açıklamalarda bulunan Çerçioğlu şunları söyledi: "Ben sayın cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır.

Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim

"İYİ BİR DOSTLUĞUMUZ HEP VARDI"

İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle. Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki.

"CHP'DEN AYRILMAK KOLAY DEĞİL"

Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı. Sağ olsunlar rozetin takıldığı salonda kimi gördüysem tanıdık tanımadık bana sanki bir kız kardeşlerini bir ablalarına görmüşler gibi sıcak davrandılar.

Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim

"AYDIN'DA HİÇBİR ZAMAN PARTİCİLİK YAPMADIM"

Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm Aydınlıların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.

Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek. O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar'ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıKARAYEL:

omurga olmadimi insan aha bunun gibi esnek olur, rüzgar ne tarafa eserse otarafa gider, bence CHP nin bu olayda hic bir kayibi yok aksine yararini görecek.

Yorum Beğen229
Yorum Beğenme106
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Niye omurga olmasınki icraatları olan vizyonu olan partiye geldi CHP de ne icraat nede vizyon var heykel icraatı ve hırsızlık var

yanıt69
yanıt82
Haber YorumlarıSer_hat:

Sadi trolüm beniiim

yanıt55
yanıt29
Haber YorumlarıGenco:

Yanılıyorsun. Yanlışlardan ayrılıp doğruların yanında durmak, insanı omurgasız yapmaz, aksine kişiye onurlu bir duruş kazandırır …

yanıt34
yanıt25
Haber YorumlarıAntiCHP:

Reisimiz Allah rızası için dürüst çalışkan'ı sever. Lekeleneni hemen partiden uzaklaştırır.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme126
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Topuğu kırılan efeye sorun bakalım Seda hanımla da arası iyi mi:)))

yanıt12
yanıt6
Haber YorumlarıAntiCHP:

Reis'e sordum ananla arası iyiymiş

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Ali Kurt:

Çevir kazı yanmasın...!

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞAŞKIN:

Yav he he... Aynen öyledir. Siyaset bu kadar düşük IQ seviyesine indi ki, bütün partilerden de, bütün milletvekillerinden de tiksiniyorum artık. Şu an ki bütün partiler çok dandik, Çin Malı gibi. Ülkemizin çok acilen dürüst, erdemli, sağlam duruşlu, asil... Siyasetçilerden oluşan bir partiye ihtiyacı vardır. Bu aziz millet böyle AK Parti ile CHP gibi son kullanma tarihi geçmiş iki ateşin arasında kalmamalı, harcanmamalıdır...

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza! Üst düzey yönetici hayatını kaybetti
Herkes Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe'den kanat transferinde ters köşe

Herkes Kerem geliyor derken... İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu

Astrolog Nuray Sayarı'nın en mutlu günü! Gelinliği düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.