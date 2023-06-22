Özhaseki: Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda Bakan Yardımcılığı görevlerine atanan çalışma arkadaşlarımız Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedat Gürgen ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabb'im utandırmasın" ifadelerini kullandı.