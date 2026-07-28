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Özgür Özel: Yeni Parti kuruluşunu tamamladı

Özgür Özel: Yeni Parti kuruluşunu tamamladı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki ilk kapalı grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, partinin kuruluş sürecinin tamamlandığını ve tüm organlarıyla göreve başladığını duyurdu. Ayrıca, Parti Grubu yönetiminde görevlendirmeler yapıldığı ve TBMM Başkan Vekilliği'ne Tekin Bingöl'ün seçildiği belirtildi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Şu andan itibaren Yeni Parti Grubu'nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık Yeni Parti, kuruluşunu tamamlamıştır" dedi.

Yeni Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında TBMM'de toplandı. Özel, yaklaşık 1 saat süren kapalı grup toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Özel, "İlk kapalı grup toplantımızı yaptık. Nöbetçi grup başkan vekilimiz usule uygun olarak açıklamaları yapar. Şu andan itibaren Yeni Parti Grubu'nun kuruluş sürecinde alması gereken bir karar, yapması gereken bir seçim kalmamıştır. Artık Yeni Parti, kuruluşunu tamamlamıştır. Yeni Parti, tüm yöneticileriyle, grup yönetimi, grup başkan vekilleri, Meclis İdare Amiri, katip üyesi ile ve geçtiğimiz hafta sizin de takip ettiğiniz gibi Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte göreve başlamıştır. Hepimize hayırlı olsun, milletimize Yeni Parti hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'KATİP ÜYE SEÇECEĞİZ'

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Parti Grubu yönetimindeki görevlendirilmelere ilişkin soru üzerine, "Söyleyelim; Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Seyit Torun olmak üzere toplamda 6 kişi. Meclis Başkanlık Divanı'nda aynı arkadaşlar devam edecek. Sadece katip üye seçeceğiz, orada bir değişiklik olacak. Kurucu olan 91 kişi içerisinde olup da Parti Meclisi'nde yer almayan arkadaşlar burada değerlendirildi" diye konuştu.

Öte yandan, Yeni Parti'nin TBMM Başkan Vekilliğine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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