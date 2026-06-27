CHP Grup Başkanı Özgür Özel: 'Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldiği programda son dönemde yaşananlara vurgu yapıp yeni bir yol vurgusu yaparak, "Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'te bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, son dönemde yaşananlara atıfta bulunarak ve yeni bir yol vurgusu yaparak, "Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız" dedi.

"CHP'de bir iç çekişme ya da bir iç tartışma yoktur, hukuksuz bir işgal vardır"

Son dönemde yaşananların CHP'yi karıştırmaya ve bir birine düşürmeye yönelik olduğunu ifade eden Özgür Özel, "Biz binadan çıktık millete sığındık. Bugün de geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Biz milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hem partililerimizi hem de vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak ve hatırlatmak isterim. Bugün CHP'de bir iç çekişme ya da bir iç tartışma yoktur. Bugün AK Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal vardır. Partimize butlan ve kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, grupsuzlaştırmanın ve lidersizleştirmenin hesabı içindedirler" ifadelerini kullandı.

"Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız"

Konuşmasında yeni parti ve yol vurgusu yapan Özgür Özel, "Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa aha da söylüyorum biz bu oyunu bozacağız. Andolsun ki biz bu oyunu bozacağız. Bu oyunu Gazi'nin adını taşıyan Gaziantep'ten ilan ediyorum. Bu milletle birlikte bu oyunu bozacağız. ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız. Ama eninde sonunda bu iktidarı değiştirip Gazi'nin partisini tekrar iktidar yapacağız. söz veriyorum. Omuz verenlere yolumuza yoldaş olanlara yanımızda olanlara selam olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı