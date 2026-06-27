Haberler

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: "Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel: 'Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te yaptığı konuşmada parti üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekerek, 'Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldiği programda son dönemde yaşananlara vurgu yapıp yeni bir yol vurgusu yaparak, "Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Gaziantep'te bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen programda konuşan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, son dönemde yaşananlara atıfta bulunarak ve yeni bir yol vurgusu yaparak, "Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız" dedi.

"CHP'de bir iç çekişme ya da bir iç tartışma yoktur, hukuksuz bir işgal vardır"

Son dönemde yaşananların CHP'yi karıştırmaya ve bir birine düşürmeye yönelik olduğunu ifade eden Özgür Özel, "Biz binadan çıktık millete sığındık. Bugün de geldik Gaziantep'in vicdanına sığındık. Biz milletle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hem partililerimizi hem de vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak ve hatırlatmak isterim. Bugün CHP'de bir iç çekişme ya da bir iç tartışma yoktur. Bugün AK Parti'nin yargı kolları eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hukuksuz bir işgal vardır. Partimize butlan ve kayyum atayarak partimizi adaysızlaştırmanın, grupsuzlaştırmanın ve lidersizleştirmenin hesabı içindedirler" ifadelerini kullandı.

"Ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız"

Konuşmasında yeni parti ve yol vurgusu yapan Özgür Özel, "Bu parti üzerinde bir takım oyunlar oynanacaksa aha da söylüyorum biz bu oyunu bozacağız. Andolsun ki biz bu oyunu bozacağız. Bu oyunu Gazi'nin adını taşıyan Gaziantep'ten ilan ediyorum. Bu milletle birlikte bu oyunu bozacağız. ya bu oyunu bozacağız ya yeni bir yol açacağız. Ama eninde sonunda bu iktidarı değiştirip Gazi'nin partisini tekrar iktidar yapacağız. söz veriyorum. Omuz verenlere yolumuza yoldaş olanlara yanımızda olanlara selam olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak

Kulisleri karıştıran sözler: 86 vekil ile 74 başkan bize katılacak
Avrupa resmen kavruluyor! Klima ve vantilatör için birbiriyle yarışıyorlar, raflar boşaldı

Avrupa'da işler çığırından çıkıyor! Herkes aynı ürün için mağazalarda
Çocuk tiyatrosunda skandal iddialar! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı

Çocuk tiyatrosunda skandal! Aileler polise koştu, sapık tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Didik didik arıyorlar, hiçbir yerde yok
Havai fişek fabrikasındaki patlama güvenlik kamerasında

Bir ilimizdeki fabrika faciası kamerada
AK Parti'de toplu rozet töreni! İzmir'de 370 kişi aynı anda partiye katıldı

AK Parti'den CHP'nin kalesinde gövde gösterisi
Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktı

Zararları çok büyük! Tarım arazilerine kanalizasyon atığı bıraktılar
Sıcakların etkili olduğu Paris çevresinde son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi hastanelere başvurdu

Şehirde 24 saatte 3 bin kişi hastaneye koştu! Hepsinin sebebi aynı
Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den Greenwood bombası

Uçak hazır, anlaşma tamam gibi! Fenerbahçe'den bir bomba daha
Kadın müşterilere 'Canım, balım, bekar mısın?' dedi, tazminatsız kovuldu

"Bekar mısın?" dedi, tazminatsız kapının önüne konuldu