Özgür Özel ve Bahçeli arasında Atatürk polemiği

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da aday tanıtım toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Özel, " Devlet Bahçeli, bugün çıkmış 'Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş' diyor. Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü" diye konuştu.

ÖZEL: ATATÜRK SİZDEN PARTİSİNİ İKTİDAR YAPMANIZI BEKLİYOR

CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Meclis kürsüsünde partililere seslenerek "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Atatürk Sinop'a gidin diyor. Atatürk Erzurum'da çalışın diyor" demişti.

BAHÇELİ: ÖZEL'İN NE İÇİP YEDİĞİNE DİKKAT ETMESİ TAVSİYEMDİR

Bu sözlere yönelik MHP lideri Devlet Bahçeli "Özgür Bey'in halüsinasyon görerek grup toplantısında yaptığı konuşma ruh sağlığı konusunda hepimizi kaygılandırmıştır. 'Atatürk sizden partisini iktidar yapmasını bekliyor' diyerek tuhaf bir açıklamada bulunmuştur. Bugünkü CHP, Atatürk'ün partisi değil, DEM'in oyun uşağı, Türkiye düşmanlarının altı oklu uydusudur. Neymiş Atatürk dile gelmiş… Böyle konuşan Özgür Bey'in ne yiyip içtiğine dikkat etmesi samimi tavsiyemdir. CHP'de Atatürk'ten geriye hiçbir şey kalmamıştır." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Bursa Akademik Odalar Birliği Salonu'nda düzenlenen belediye başkanları aday tanıtım toplantısına katıldı. Özel konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle yanıt verdi.

Özel, şunları söyledi: "Sinan Ateş cinayetine taziye bile vermeyen partinin genel başkanı, kendi evlatlarının cenazesine gitmeyenler, taziyesine gitmeyenler bugün dönmüşler CHP'ye laf ediyorlar. Ne için laf ediyorlar biliyor musunuz? Ben geçen grup konuşmasında 81 il başkanımızın gözüne baktım ve dedim ki 'Kalkın ayağa, gidin memleketinize ve Atatürk'ün partisini iktidar yapın. Atatürk sizden bunu bekliyor. Cumhuriyet'in 100 yıl önce kurucu kadroları, memleketi işgalden kurtaranlar, düşmandan temizleyenle, bu memleketi kuruluşunu örgütleyenler sizden bugün 100 yıl sonra memleketi, Cumhuriyeti bir daha kurmanızı bekliyor' dedim. Devlet Bahçeli, bugün çıkmış 'Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş' diyor. Sayın Bahçeli, kim ruhla, kim cinle, kim nereden besleniyor, fikri bir günde 180 derece değişiyor bilmem. Dün övdüklerine bugün küfretmenin, dün tükürdüğü suratı bugün öpmenin, dün ak dediğine bugün kara demenin, neyin nesi olduğunu, nereden estiğini ben bilmem. Onu senin zihninle baş başa bırakıyorum.

"ATATÜRK SENİN İÇİN ÖLDÜ"

Ama bilmen gereken bir şey var. Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü. Atatürk senin için öldü. Ama Atatürk onun ilkeleri için yaşayanlar için, onun eseriyle gurur duyanlar için, onun emanetini, canı pahasına savunmayı göze alanlar için, iktidarda olmasa yıllarca muhalefette kalsa da birkaç tayin, birkaç çıkar, birkaç iş, üç beş mevki için, partisinin kurultayını kaybetmemek için onu satmayanların partisidir. Atatürk bizim yüreğimizde yaşıyor Sayın Bahçeli. Atatürk, 6. filoyu denize dökenlerin, her seferinde bu memleketi düşman işgaline kaptırmamak için ölmeyi göze alanların, öyle senin yanında durduğun gibi çağırdığında havaalanına gidip kot üstüne perdeli kumaştan kefen çekenlerin değil Çanakkale'nin dedesi kefensiz yatanların partisidir. Bu memlekette ilkokul 1'de 'Atatürk ölmedi, içimizde yaşıyor' şiirini okuyan, gözü yaşla bu şiiri burasında hisseden on milyonlar, seksen milyon yaşıyor. Atatürk senin için öldü. Senin için ölsün zaten Atatürk. Atatürk'ün adını anma sen."