Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Filistin ve Sığınmacı Sorununa Dikkat Çekti

ABD'de katıldığı toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sosyalist Enternasyonal'in Ortadoğu Komitesi aktif girişimlerde bulunmalıdır. Bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya samimiyet ve ciddiyetimizi ilan etmek üzere Ramallah'ta yapmayı öneriyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentinde Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en çok sığınmacı barındıran ülke olduğunu ve bunun Türkiye'de pek çok sıkıntıya yol açtığını belirterek, "Ancak CHP olarak sığınmacı düşmanlığı yapmadan, ancak sığınmacı yaratan yanlış politikalara karşı olduğumuzu ve bu konuda net bir tutum sergilediğimizi ifade etmek isterim. Avrupa farkına varmalı ki Türkiye'yi sığınmacı sorunu ile baş başa bırakırsanız toplumu aşırı sağın zararlı politikalarına itmiş olursunuz. Aynı zamanda ileride daha büyük bir sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya kalırız. Bu, Türkiye kadar Avrupa'nın da bir büyük sorunu haline gelir. Aşırı sağın yükselişi, yaşam koşullarındaki kötüleşmeden uzaklaştırarak yapay bir gündeme çekiyor ve toplumsal kutuplaşmayı derinleştiriyor. Aynı anda hem sığınmacı sorunu ile hem de aşırı sağın istismarı ile mücadele görevi, işte bu salonda vücut bulan büyük aileye aittir" diye konuştu.

'ABD YÖNETİMİ SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ'

Özel, İsrail'in Filistin'e saldırılarının neredeyse 1 yıldır devam ettiğini, bugüne kadar Gazze'de 41 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirterek, " Amerika'dan Filistin'e giderek protestolara katılan, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi de İsrail askerlerince öldürüldü. ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi koruyamamıştır. Çağrımız, bu pasif tavrı terk etmeleri, bahane üretmeyi bırakmaları ve Ayşenur'a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Ayşenur'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek her bir ABD vatandaşına karşı sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra insanlığa karşı sorumluluğunu yerine getirmektir. Sosyalist Enternasyonal ise sol, sosyalist çizgide olan aktivist Ayşenur ve onun gibilere öncelikli olarak sahip çıkmalıdır. Filistin'deki katliamlara dünya, yeterli tepkiyi vermedi. Ancak bizleri umutlandıran bazı gelişmeler var. İspanya'daki Filistin Büyükelçisinin göreve başlamasını, İrlanda ve Belçika'nın da Filistin'i tanımasını memnuniyetle karşıladık" dedi.

'BİR SONRAKİ TOPLANTIMIZI RAMALLAH'TA YAPALIM'

Özgür Özel sözlerine şöyle devam etti:

"Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin'e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin ziyaretinde bulunacağım. Bu konuda Prezidyum'a 2 somut önerim var. Gazze'de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonal'in Ortadoğu Komitesi aktif girişimlerde bulunmalıdır. Bir sonraki toplantımızı bütün dünyaya samimiyet ve ciddiyetimizi ilan etmek üzere Ramallah'ta yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede temennileri bir yana bırakıp, somut tutum almak durumundayız."