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Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan vekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu öğrenmek için hastaneyi ziyaret etti. Özel, Türkiye'de barış, huzur ve kardeşlik dileklerinde bulundu.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan vekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Burada konuşan Özel, "Bugün bir kez daha gelip başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti'nin değerli yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi dün hastaneden kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik. Türkiye'de barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var, verilmiş bir mücadele var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ümit Özdağ'ın Çağlayan'daki duruşmasının ardından TBMM Başkan vekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret etti. Önder'in akrabaları ve DEM Partililerden bilgi alan Özel, buradaki ziyaretinin ardından basın açıklaması yaptı.

'TÜRKİYE'DE BARIŞ OLSUN, HUZUR OLSUN, KARDEŞLİK OLSUN DİYE GEÇMİŞ BİR ÖMÜR VAR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "DEM Parti İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan vekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu hep birlikte yakından takip ediyoruz. Bugün bir kez daha gelip başhekimimizden, hastane yönetiminden ve DEM Parti'nin değerli yöneticilerinden sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Aldığımız bilgi dün hastaneden kurumsal açıklama çerçevesindedir. En iyi dileklerimizi ilettik. Türkiye'de barış olsun, huzur olsun, kardeşlik olsun diye geçmiş bir ömür var. Verilmiş bir mücadele var. Belki de bu mücadelenin artık semeresinin alınacağı, Türkiye'de silahların susacağı, terörün biteceği, annelerin gözyaşının dineceği bir sürecin arefesinde çok önemli bir görev üstlenmişti kendisi. Güzel kalbi bu tempoda onu birazcık zorladı. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz. Türkiye'de çok bambaşka siyasi partilerden, bambaşka siyasi görüşlerden herkes dua ediyor. Biz bu duaların yerine gelmesini, kendisinin sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Ailesine de bütün sevenlerine de tüm milletimize, halkımıza bir kez daha en iyi duygularımızı iletiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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