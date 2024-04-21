Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış
31 Mart seçimlerinin ardından ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat geçirip yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saçlarını da boyattığı iddia edilmişti. Yeni imajıyla ilgili çıkan haberlere yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.
31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.
SEÇİM SONRASI 2 AMELİYAT BİRDEN
5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.
SAÇLARINI BOYATTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
Özgür Özel'in katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı ileri sürüldü.
"KESTİRDİĞİM GÜN WAX SÜRÜYORLAR"
Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.