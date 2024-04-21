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Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

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31 Mart seçimlerinin ardından ses tellerinden ve gözlerinden ameliyat geçirip yıllardır taktığı gözlüklerinden kurtulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saçlarını da boyattığı iddia edilmişti. Yeni imajıyla ilgili çıkan haberlere yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.

31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.

SEÇİM SONRASI 2 AMELİYAT BİRDEN

5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.

Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

SAÇLARINI BOYATTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Özgür Özel'in katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı ileri sürüldü.

Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

"KESTİRDİĞİM GÜN WAX SÜRÜYORLAR"

Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.

Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (1)

Barış Yeşildağ:

Yakışıklı bakımlı güzel konusan entellektuel kibar nazik vatansever ve liyakatli adaletli Atatürk'ün izinden giden siyasetçiler istiyorum Allah'ım ne olur onlar gelsin memleketime

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