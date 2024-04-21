Özgür Özel: Saçlarımı boyatmadım sadece kestirdim, fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış

31 Mart yerel seçim sürecinde belediye başkan adayları birlikte yoğun bir mesai harcayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerinden ardından art arda operasyonlar geçirdi.

SEÇİM SONRASI 2 AMELİYAT BİRDEN

5 Nisan'da ses tellerinden, 7 ve 8 Nisan gözlerinden mercek ameliyatı olan Özel, yıllardır taktığı gözlüklerden kurtulurken görüntüsü büyük ses getirmişti.

SAÇLARINI BOYATTIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Özgür Özel'in katıldığı etkinliklerde bir imaj değişikliğine daha gittiği dikkatlerden kaçmazken, başarılı siyasetçinin saçlarını boyattığı ileri sürüldü.

"KESTİRDİĞİM GÜN WAX SÜRÜYORLAR"

Bazı basın yayın organlarında çıkan iddialara yanıt veren Özel, "Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.