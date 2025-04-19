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Özgür Özel mitinge traktörle gitti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yozgat'ta düzenlediği mitinge Ekrem İmamoğlu için traktörle eylem yapan ve yaptıkları eylem nedeniyle trafik cezası kesilen çiftçilerin traktör konvoyu ile geldi. Çiftçilerin trafik cezasını ödeyen Özel miting alanına gelirken konvoyun başındaki traktörü kullandı.

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Yozgat'ta yapılıyor.

TRAKTÖRLER KONVOY OLUŞTURDU

Saat 14:00'da başlayacak miting için çiftçiler traktörleriyle geldi. Traktörlerin oluşturduğu uzun konvoy dikkat çekti.

Özgür Özel mitinge traktörle geldi

ÖZEL ALANA TRAKTÖRLE GİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoy oluşturan çiftçilerle buluştu. Özel, çiftçiler ile birlikte traktörler ile miting alanına geldi.

Özgür Özel mitinge traktörle geldi

Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere traktörleriyle katılan Yozgatlı çiftçilere para cezası kesilmişti. Özel, çiftçilere kesilen cezayı kendisi ve İmamoğlu tarafından ödeneceğini söylemişti.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Mitingde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajı miting alanında okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yozgat'ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyor, iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu.

İktidar 19 Mart'ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir bitti. Demokrasiye, milletin iradesine büyük darbe vuruldu.

Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler, sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. Kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar ama millet ayağa kalktı, onların bütün hesaplarını bozdu.

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Özgür Özel mitinge traktörle gitti
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Bir insana bu kadar mı yakışmaz bir şey:-)

Yorum Beğen53
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Haber Yorumlarızırzop:

Garibim çiftçiler de bu arkadaşdan umut mu bekliyor

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme27
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Haber Yorumlarısiskentli gezgin:

Beyaz Show.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme15
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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

MHP nin kalesi de gitmiş akp bu direnişide kırarsa tamam her şey biter ülkede

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıAdem Şen:

Ne kadar boş bir adamsınız ya işiniz hep soww ...

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Haber YorumlarıMGk:

Bunlar belediyeleri alınca bedava(!) traktör verecekdi bunlar o traktörler mi

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Haber Yorumlarıumut mergen:

özğür reis

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Haber YorumlarıMehmet Tunç:

Söz verdiği traktör lemi gelmiş meydana acaba miting yapınca hangi proje den bahsediyor yada hangi proje vaat ediyor bilen varsa aydınlatsın halkı

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