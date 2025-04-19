Özgür Özel mitinge traktörle gitti

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Yozgat'ta yapılıyor.

TRAKTÖRLER KONVOY OLUŞTURDU

Saat 14:00'da başlayacak miting için çiftçiler traktörleriyle geldi. Traktörlerin oluşturduğu uzun konvoy dikkat çekti.

ÖZEL ALANA TRAKTÖRLE GİRDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoy oluşturan çiftçilerle buluştu. Özel, çiftçiler ile birlikte traktörler ile miting alanına geldi.

Ekrem İmamoğlu için yapılan eylemlere traktörleriyle katılan Yozgatlı çiftçilere para cezası kesilmişti. Özel, çiftçilere kesilen cezayı kendisi ve İmamoğlu tarafından ödeneceğini söylemişti.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI

Mitingde Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu'nun mesajı miting alanında okundu. İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yozgat'ın traktörleri yıllardır dert ekiyor, borç biçiyor, iktidar hiç duymadı. Milletimiz yaşadığı onca sıkıntıya rağmen sabırla sandığın önüne gelmesini bekliyordu.

İktidar 19 Mart'ta birkaç saat içinde devlete ve hukuka güveni yerle bir bitti. Demokrasiye, milletin iradesine büyük darbe vuruldu.

Akşam benim 30 yıllık diplomamı yetkisiz bir kurula iptal ettirdiler, sabah da beni ve arkadaşlarımı gözaltına alıp tutukladılar. Kimse sesini çıkarmaz diye hesapladılar ama millet ayağa kalktı, onların bütün hesaplarını bozdu.