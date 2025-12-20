CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlerse Meriç'ten Dedeağaç'a size emanet serhat şehri. Sınırı iyi tutun" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen mitingde, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşanan FETÖ firarlarını Meriç Nehri üzerinden gündeme taşıyarak sert ifadeler kullandı.

CHP lideri Özel, "Bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlerse Meriç'ten Dedeağaç'a size emanet serhat şehri" dedi.

Özel, firari FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz ile ilgili konuşmasında, "Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi kaçmaya kalkarsa birisi, emanetimdir Edirne'nin sınırı Edirne'nin evlatlarına" dedi.

"Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi kaçmaya kalkarsa birisi"

Meriç Nehri'nin sıkı tutulmasını isteyen Özel, "Meriç'i sıkı tutun. 15 Temmuz darbesinden sonra bir yılda 2 bin tane FETÖ'cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterlerse Meriç'ten Dedeağaç'a size emanet serhat şehri. Sınırı iyi tutun. Zekeriya Öz'ün kaçtığı gibi kaçmaya kalkarsa birisi, emanetimdir Edirne'nin sınırı Edirne'nin evlatlarına" dedi. - EDİRNE