Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

6'sı tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma çıkışında sert açıklamalarda bulundu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Dava sanıklarından birinin eşini çağırıp TRT mikrofonunu eline alan Özgür Özel,"1 yıllık evli, bakın onun gözüne. Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Ne diyorsun diye sor bakalım" dedi.

Özel konuşmasının devamında "Bizim vergimizle yayın yapıyorsun. Kasadan para çıktı yalanı attınız, o zaman 5 aylık evliydi. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmazsa öteki dünyada olacak. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz. "Hakkınız helal ediyor musunuz?" diye soracaklar ya, "Etmiyoruz" diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE"

CHP Genel Başkanı şu ifadeleri de kullandı: "Yazıklar olsun bu düzeni kurana, savunana, sürdürene. Yazıklar olsun hepinize. Bak bu insanların bir gözünün içine bakın. Ses çıkarmayanlar. Aile dayanışma ağı. Ne yapıyor bunlar biliyor musunuz? Birbirine tutunuyorlar ki düşmesinler diye.

Siz düşeceksiniz. Siz düşüreceğiz. Siz düşeceksiniz. İktidardan da düşeceksiniz. Haksız yere oturduğunuz o kürsülerden de düşeceksiniz.

Hepiniz hesap vereceksiniz. Bu yeni gelinin masumiyetine bu genç evlinin masumiyetine ödeyeceksiniz. Bu annenin gözyaşında boğulacaksınız. Başka bir diyeceğim yoktur."

MHP'YE CANLI YAYIN ÇAĞRISI

MHP'ye canlı yayın çağrısında da bulunan Özel, "Dün MHP Fethi Yıldız Sayın Fethi Yıldız demiş ki keşke canlı yayın olsa. Ya dedim ki ne keşkesi ya. Haftaya salı meclis açılıyor mu? Haftaya salı. Sabahleyin Feti Yıldız tek imzalı kanun maddesi bir cümle. Gerekçede kamuoyunun yakından takip etmesi için canlı yayın yapılabilir. Bir madde, bir yürürlük maddesi yayınlandığı tarihte. İki maddelik kanunu koy oraya kardeşim. Yaz gerekçesini. O imzayı da vereceğiz. Ben vereceğim. Herkes verecek bütün partiler" dedi.