Haberler

Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı Haber Videosunu İzle
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aziz İhsan Aktaş davasının duruşması sonrası Silivri Cezaevi önünde açıklama yaparken sinirlerine hakim olamadı. Dava sanıklarından birinin eşini çağırıp TRT mikrofonunu eline alan Özgür Özel, "1 yıllık evli, bakın onun gözüne. Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Ne diyorsun diye sor bakalım" dedi.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6'sı tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası duruşmasını takip etti.
  • Özgür Özel, TRT'nin bir sanığın eşinin kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajladığını iddia etti.
  • Özgür Özel, MHP'ye canlı yayın yapılması için kanun teklifi hazırlaması çağrısında bulundu.

6'sı tutuklu 7 CHP'li belediye başkanının yargılandığı 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasını takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma çıkışında sert açıklamalarda bulundu.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Dava sanıklarından birinin eşini çağırıp TRT mikrofonunu eline alan Özgür Özel,"1 yıllık evli, bakın onun gözüne. Kocasının mühür çıkan kasasına dolar montajlayan TRT. Ne diyorsun diye sor bakalım" dedi.

Özel konuşmasının devamında "Bizim vergimizle yayın yapıyorsun. Kasadan para çıktı yalanı attınız, o zaman 5 aylık evliydi. Nasıl biliyorsa Allah sizi öyle yapsın. Bu kadar zulmün bir bedeli olacak elbet. Bu dünyada olmazsa öteki dünyada olacak. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz. "Hakkınız helal ediyor musunuz?" diye soracaklar ya, "Etmiyoruz" diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YAZIKLAR OLSUN HEPİNİZE"

CHP Genel Başkanı şu ifadeleri de kullandı: "Yazıklar olsun bu düzeni kurana, savunana, sürdürene. Yazıklar olsun hepinize. Bak bu insanların bir gözünün içine bakın. Ses çıkarmayanlar. Aile dayanışma ağı. Ne yapıyor bunlar biliyor musunuz? Birbirine tutunuyorlar ki düşmesinler diye.

Siz düşeceksiniz. Siz düşüreceğiz. Siz düşeceksiniz. İktidardan da düşeceksiniz. Haksız yere oturduğunuz o kürsülerden de düşeceksiniz.

Hepiniz hesap vereceksiniz. Bu yeni gelinin masumiyetine bu genç evlinin masumiyetine ödeyeceksiniz. Bu annenin gözyaşında boğulacaksınız. Başka bir diyeceğim yoktur."

MHP'YE CANLI YAYIN ÇAĞRISI

MHP'ye canlı yayın çağrısında da bulunan Özel, "Dün MHP Fethi Yıldız Sayın Fethi Yıldız demiş ki keşke canlı yayın olsa. Ya dedim ki ne keşkesi ya. Haftaya salı meclis açılıyor mu? Haftaya salı. Sabahleyin Feti Yıldız tek imzalı kanun maddesi bir cümle. Gerekçede kamuoyunun yakından takip etmesi için canlı yayın yapılabilir. Bir madde, bir yürürlük maddesi yayınlandığı tarihte. İki maddelik kanunu koy oraya kardeşim. Yaz gerekçesini. O imzayı da vereceğiz. Ben vereceğim. Herkes verecek bütün partiler" dedi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

Seks partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini verdi
Jose Mourinho, transferdeki bombayı Fenerbahçe'nin yıldızıyla patlatıyor

Transferdeki bombayı Fener'in yıldızıyla patlatıyor
26 ilde yapılan 'Kim cumhurbaşkanı olsun?' anketi: Arada 15 puan fark var

26 ilde yapılan "Kim cumhurbaşkanı olsun" anketi: Arada 15 puan fark var
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Anlaşma sağlandı! Süper Lig devinden sürpriz transfer
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi

Resmi açıklama geldi! Ünlü köfte zincirine büyük şok