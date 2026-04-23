CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maden İşçilerini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan maden işçilerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hak kayıpları gerekçesiyle Kurtuluş Parkı'nda eylem yapan özel maden şirketi işçilerini ziyaret etti. Özel'e, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve milletvekilleri eşlik etti. Madencilerle görüşerek, sorunlarını dinleyen Özel, "Emekçiler açısından çok iyi örnek oluyorsunuz. Ama rejim bunu kötü örnek kabul ediyor. Çünkü rejim, bugünkü yönetim; sermayenin yanında, emekçinin karşısında kendisini konumlamış durumda. Ama sizin bu mücadelenizi halk görüyor ve sizi destekliyor. Arkanızda da milyonlarca insan var" diye konuştu.

Bugünün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu anımsatan Özel, "Burada bir madenci oğlu, 'Babası hakkını alsın' diye gelmiş. Bir madencinin kızı Melek, 'Babası hakkını alsın' diye gelmiş. Gençler, eşlerinin yanlarına gelmişler. Biz de sizin yanınıza, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün dayanışma duygularımızla, Meclis'teki grup başkan vekilimizle, bu mücadelelerde hep Somalı işçilerin yanında olmuş Manisa Milletvekilimiz Vehbi Bey'le birlikte geldik. Hepimiz arkanızdayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı