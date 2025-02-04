Özgür Özel kürsüde Almanca şiir okudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında, "Sayın Erdoğan'ın çok rahatsız olduğu, bir kötü niyet değilse büyük bir cehaletten kaynaklanan bir ifadeyi hatırlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum." dedi ve Almanca şiir okudu.

Özel, "Sayın Erdoğan'ın sandığının aksine 'Birleşe birleşe kazanacağız' ya da 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' demek, 1970'lerdeki Ziraat Bankası soygununun değil, 1940'larda Nazi Almanya'sında baskı altında ezilen ve açlıktan kırılan Alman halkının sorunlarını dile getirmek, onlara kurtuluş yolunu göstermek için Bertolt Brecht tarafından yazılmış şiirdir. Dünyada 140 dile çevrilmiştir. Türkiye'de de bu şiir, 'Halkın Ekmeği' kitabıyla Türkçeye çevrilmiş. Birbirinden kıymetli şiirlerle hepimizin bilgisi dahilindedir ve Türkiye'nin bugünlerine çokça ışık tutmaktadır. Dünyada 140 dile çevrilen ve bütün dünyanın mücadele edenlerine ve sendikacılarına, demokratlarına ilham olan bu şiir sayın Erdoğan'a gelince bir teröristin sloganı denebilecek kadar cehalete dönüşebilmiştir." ifadelerini kullandı.

ÖZEL ALMANCA ŞİİR OKUDU

Sözlerinin ardından "Keiner oda alle" şiirini okuyan Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fotoğrafını kaldırarak, "Ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

Özel'in okuduğu şiir ve Türkçe anlamı şöyle:

"Keiner oder alle. Alles oder nichts.

Einer kann sich da nicht retten.

Gewehre oder Ketten.

Keiner oder alle. Alles oder nichts.

Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.

Kurtulmak yok tek başına.

Yumruktan ve zincirden.

Ya hep beraber, ya hiçbirimiz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde, "Kaderin cilvesine bakın ki, adliye önünde polise karşı attıkları slogan 1971 yılında Ziraat Bankası'nı soyan bir sol terör örgütüne ait. Banka soyanların sloganı, on yıllar sonra belediyeleri soyanların sloganına dönüşmüş. Hani derler ya 'cuk oturmuş' diye. Bunların durumu da tam böyle. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Tıpkı kırmızı kart gibi, bu yeni sloganların da CHP'ye çok yakıştığını samimiyetle ifade ediyor, Sayın Özel ve şürekâsını tebrik ediyoruz. Biz olsak kendilerine yine bu sloganı tavsiye ederdik. Biz hayırlı bir muhalefet diledikçe karşımızda neresinden tutsanız elinizde kalan işte böyle bir CHP buluyoruz. Ne diyelim? Belki de böylesi hayırlıdır." ifadelerini kullanmıştı.