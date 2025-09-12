Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini canlı yayında anlattı: Bir husumet görmedim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında "Kemal Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştük. Kemal Bey'le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim ben" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin en önemli gündemi 15 Eylül'de görülecek kurultay davasını olurken, kayyum kararı çıkması halinde CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçip geçmeyi konuşuluyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BOMBA SÖZLER

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün katıldığı Sözcü TV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kayyum iddialarıyla gündeme gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüğünü açıklayan Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunun için aradım kendisini" dedi.

"BİR HUSUMET BEN GÖRMEDİM"

Görüşmenin ayrıntılarına dair de konuşan Özel, "Bana Genel Başkan'a 'Şöyle söyleyin' demek düşmez. Onun demesi gerekir. Kemal Bey'le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim ben" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM DA OLSA PARTİ KONGREYE GİDECEK ZATEN"

Özel ayrıca şu sözleri sarf etti: "İstanbul delegelerimiz hariç geri kalan delegelerimizin tamamına yakın. Bir buçuk günde bin imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. Kayyum da gelse 21'in parti genel başkanını seçecek zaten. Bakan dedi ya İstanbul kararı burayı etkileyebilir. İstanbul delegeleri olmadan aldık bu kararı. Kayyum gelecek engel olacak olmaz. Çünkü irade yenileniyor. Sen iki buçuk sene önce şu bu olmuş diyen dedikodu üreten kanıt koyamayan bir halde kimse buna engel olamaz. En fazla altı gün sonra seçim olur.

"CHP'DE PARÇALANMA YOK"

CHP'de şöyle bir görüntü göstermeye çalışıyorlar. CHP'de parçalanma yok. Ayrışma yok birleşme var. Dünün rakipleri de bir oldu Özgür Çelik'e sahip çıkıyorlar ama polis marifeti ile binaya giriyorlar. İçlerinden biri 'İninize girdik' diyor. Lafa bak. Yüzüne tükürmek bile israftır."