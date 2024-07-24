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"El sıkışma polemiği" alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki "el sıkışma" polemiği alevlendi. Kılıçdaroğlu'nun, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım." sözlerine yanıt veren Özgür Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım." sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sert ifadeler kullandı. Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partidir halkın gözünde." dedi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA "EL SIKIŞMA" YANITI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adalar Belediyesi'ni ziyaret etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel, "Sarayda oturanların elini sıkmayacağım. Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum." diyen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözlerle yüklendi.

'El sıkışma polemiği' alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadıCHP Genel Başkanı Özgür Özel

"KEMAL BEY HİÇBİR ZAMAN BİRİNCİ PARTİNİN LİDERİ DEĞİLDİ"

Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmelerini neden üstüme alayım? Üstüme alacak bir şey yok. Türkiye'nin kutuplaşmasından, el sıkışmamasından birinci parti sorumludur. Kemal Bey hiçbir zaman birinci partinin lideri değildi, çok istedi ama olmadı. CHP artık iktidar partisidir halkın gözünde." ifadelerini kullandı.

'El sıkışma polemiği' alevleniyor! Özgür Özel: Kemal bey hiçbir zaman birinci partinin lideri olamadıEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in daha önce "Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir'de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu" söylediği sözlerine şu yanıtı vermişti: "Milletin parasına el uzattığı için elini sıkmıyorum. Gezi'de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum, yüzüne bakmıyorum.

Bana hakaret ettiği için değil. Beni tehdit ettiği için değil. Linçlere, saldırılara uğradığım için değil. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım. Türkiye'yi sığınmacı deposuna çevirdiği için elini sıkmayacağım. Seçimlerde sahte videolar hazırladığı için yüzüne bakmayacağım ve elini sıkmayacağım. Biz Saray'daki zatın elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Türkiye Saray 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Bandorma:

Artık emekli olsa, Özgür Özele zarar veriyor…

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umut mergen:

KEMAL DEDE EVINDE OTUR SON 5 YILINI EVINDE GECIR 80 YASINA GELDIN HIRS IYI BIRSEY DEĞIL BU KONULARDA

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