Haberler

Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek

Özgür Özel: İktidarımızda esnafın da emeklinin de yüzü gülecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de düzenlenen Dünya Kadınlar Günü panelinde, iktidara kadın hakları konusunda sert eleştirilerde bulundu. Özel, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden imzalayacaklarını ve kadınların sosyal ve ekonomik hayatta güçlenmesi için çeşitli hedefler koyacaklarını belirtti.

KADIN PANELİNDE KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü panelinde katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki panelde Özel'in yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile kadınlar yer aldı. Panele yoğun ilgi nedeniyle birçok kadın, paneli ayakta takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarı İstanbul sözleşmesinden ayrıldığı için eleştirdi. İktidar oldukları dönem bu sözleşmeyi yeniden imzalayacaklarını anlatan Özel, "İktidarımızın ilk döneminde hem İstanbul sözleşmesi hem bu konudaki en caydırıcı tedbirler alınacak. Biz kadınların korkusuzca yaşadığı, gençlerin, genç kadınların umutla yarınlara baktığı bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıkıyoruz. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasını önleyeceğiz. Yeni, etkin yasal düzenlemeleri hayata geçirip eksiksiz uygulatıp eksik uygulayanlardan hesap soracağız. Kadını siyasi, sosyal ve ekonomik hayatta güçlendireceğiz" dedi.

Her mahallede devlet kreşleri açacaklarını ifade eden Özel, "Kadınların hem iş hayatına hem sosyal hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldıracağız. Aile gelirinin yüzde 6'sını aşan kreş giderlerini devlet tarafından karşılayacağız. Eşit işe eşit ücret uygulamasını hayata geçirecek, kadın emeğinin erkek emeğinden yüzde 20 daha eksik ücretlendirildiği bu düzeni ortadan kaldıracağız. Kamu alımlarını kadın girişimcileri desteklemek için kullanacağız. Kadın-erkek eşitliğini iktidarımızın ilk 5 yılının sonunda kamu eliyle yapılabilecek her şeyi yaparak bütün göstergelerde ölçülebilir şekilde eşitliğe kavuşacak adımları atacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
CENTCOM'dan 'İran'da sivilleri hedef alabiliriz' tehdidi

Artık gizlemiyorlar! ABD'den "İran'da katliam yapabiliriz" açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor

Trafik ışıklarında yeni dönem: Bakın ne anlama geliyor
Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü

Komşu komşuyu vurdu! 600 kişi öldü
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü