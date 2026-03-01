CHP Genel Başkanı Özel, "1 Mart 2003 Direnişi" belgeselinin gösteriminde konuştu Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Burada güya İran'ın elindeki nükleer kapasiteyi ortadan kaldıracaklar ama sonuçta bir ülkenin geleceğine ilişkin kararları o ülkenin halkının vermesi yerine, İsrail'in, ABD'nin vermesine olanak sağlayan bir durumdayız." dedi.

Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nebil Özgentürk'ün yönettiği "1 Mart 2003 Direnişi" belgeselinin gösterimine katıldı.

Belgeseli izleyen Özel, 1 Mart 2003'te TBMM'ye getirilen tezkerenin oylandığı gizli oturumdaki tutanakların kamuoyuna açıklanması için bu hafta Meclis'e teklif sunacaklarını aktardı.

Özgür Özel, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "Şimdi burada güya İran'ın elindeki nükleer kapasiteyi ortadan kaldıracaklar ama sonuçta bir ülkenin geleceğine ilişkin kararları o ülkenin halkının vermesi yerine, İsrail'in vermesine, ABD'nin vermesine olanak sağlayan bir durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal ettiğini hatırlatan Özel, ABD'nin politikalarında bir değişim olmadığına dikkati çekerek, "O, kendi çıkarları için Müslümanların kanını akıtmaya, masum sivilleri öldürmeye, çocukları öldürmeye devam ediyor, edecektir." ifadesini kullandı.

Özel, tezkere üzerinden hükümeti eleştirerek, "O gün ABD'nin taleplerine, kendi siyasi çıkarlarına 'evet' diyenler, bugün de ABD'nin, Trump'ın çılgın taleplerine kendi siyasi çıkarları için 'evet' demektedirler. Bir dönem daha iktidarda kalmak için sandıkta meşruiyeti bulamayanlar, sandıktan güç alamayanlar, bu gücü Trump'dan almaya çalışmaktadır. Bundan sonra da bu konuda her türlü tavizi vermeye yakındırlar ve yatkındırlar." görüşünü savundu.

Gösterime, belgeselin yönetmeni Nebil Özgentürk, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.