Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu arasında dikkat çeken diyalog

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesini ziyaret etti. İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, büyük oğlu Selim İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu ile bir araya gelen Özel, "Dün akşam itibariyle, diploma iptal oldu deyip, resmen anayasayı askıya aldılar. Hiç kimsenin bir güvencesi yok. Yani elinde diploman varsa da tapun varsa da banka cüzdanın varsa da hiçbirinin bir geçerliliği yok artık. Bugün de doğrudan darbe girişimi yani. Eskiden ilk önce darbeler çok klasik yapılıyordu. Sonra yok muhtırayla, yok post-modern darbe… Şimdi, geleceğe doğru önleyici darbe yapıyorlar. Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Ne zamandan beri erken seçim, ön seçim kararı alındı; biz hızlandıkça onlar hızlanıyor, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'YLA 10 GÜN ÖNCE ARALARINDA GEÇEN MESAJLAŞMAYI ANLATTI

"Biz, bütün arkadaşlarla birlikte, bir aydır bir yandan ön seçime hazırlanıyoruz Ekrem Başkan'la beraber, bir yandan da en kötüsünü hazırlanıyoruz" diyen Özel, "Ben, 10 gün önce Ekrem Başkan'a -yine böyle bir kötü güne uyandık- ben ona bir 'günaydın' mesajı attım. O da bana mesaj attı. Dedi ki, 'Başkanım, 23'ünde ben nerede olursam olayım, o sandık mutlaka kurulsun' dedi. Yani 23'ünde nerede olacağının bir garantisi olmadığını hissettiği halde, bu meseleye duyduğu inancı ifade etti. Hem Cumhuriyet Halk Partilileri hem herkesi, Pazar günü, Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, oy verme merkezlerine davet edeceğiz. Bütün partililerimiz hem oy vermeye hem Cumhuriyet Halk Partisi'yle ve Ekrem Başkan'la, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun emanet ettiği partiye ve Cumhuriyete birlikte sahip çıkmaya, Ekrem Başkan'a sahip çıkmaya, cumhurbaşkanlığına sahip çıkmaya davet edeceğiz. Bütün üyelerimiz, oy verme yerlerine gelmek isteyen herkese önderlik edecek, yoldaşlık edecek. Kol kola Ekrem Başkan'a sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN SAHİP ÇIKMASINDAN BAŞKA BİR GÜVENCİMİZ YOK"

"Bu milletin sahip çıkmasından başka bir güvencimiz yok" diyen Özel, şöyle konuştu; "Çünkü Ekrem Başkan'a devletin savcısı, hakimi, polisi, valisi sahip çıkmıyor. Devlet, el değiştirmiş. Devlet şu anda bu insanları, milleti davet ettiğinde askere gidiyor, vergisini veriyor, oğlunu, evladını şehit veriyor, eşini şehit veriyor, ama bir şeye teslim olmuyor; sandığını kimseye vermiyor. Devlet, milletin karşısına çıkarsa, millet kazanır. Aslında 31 Mart'ta valiler, kaymakamlar, bütün devlet, bütün bakanlar, herkes karşımızdaydı; Ekrem Başkan kazandı bunu. Şimdi yeniden milletle devleti yarıştıracaklarsa, belki biraz daha da zor olacak ama en sonunda millet kazanacak, milletin dediği olacak. Kenan Evren'in dediği olmadı sonuçta. 15 Temmuz'da Fethullah Gülen'in dediği olmadı. 15 Temmuz'da ben de Ekrem Başkan da demokrasinin tarafındaydık. Varıp da bu darbeden medet ummadık yani. 'Aman bunlar gitsin, biz gelelim' demedik. 'Millet getirirse getirir' dedik. Millet, cumhurbaşkanına sahip çıkacak."

"ŞU ANDA MİLLİ İRADEYİ TANIYAN YOK"

"Tayyip Bey açısından da şu açıdan üzgünüm" diyen Özel, "O İBB başkanlığından indirildi. O zaman onu da doğru bulmadık. 'Bir şiir okumayla olmaz' dedik. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi, o zaman anayasa değişikliğiyle ona siyaset yolu açtı. Yani başbakanlığın yolunu açtı. Partisinin genel başkanıydı. Sonra geldiği yerlere seçimle geldi, hep 'milli irade' diyordu. Demek ki bu milli irade kendisine oy verildiğinde baş tacı, Ekrem Başkan olunca alaşağı. Şu anda milli iradeyi tanıyan yok. Ekrem Başkan'ı İstanbul Büyükşehir'in başına millet oturttu, Tayyip Erdoğan indirmeye çalışıyor. Buna teslim olunamaz. Eninde sonunda, ümit ediyorum, bu milletin bu tepkisini görüp, bir geri adım atacaklardır. Ama eninde sonunda, yine milletin dediği olacak" şeklinde konuştu.

DİLEK İMAMOĞLU: MİLLETLE BERABER EKREM'İN MÜCADELESİNİ VERECEĞİZ

Özel'in ardından söz alan Dilek Kaya İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı; "Genel Başkanım; güçlü duracağız, arkasında duracağız. Çünkü biz biliyoruz ki, bu kişisel bir mesele değil. Bu, artık ülkeye, topluma mal olmuş bir mesele. Siz de biliyorsunuz, kim haksızlığa uğradıysa, herkesin arkasında Ekrem mücadelesini verdi. Şimdi, milletle beraber Ekrem'in mücadelesini vereceğiz. Yılmayacağız, tabii ki pes etmeyeceğiz. Operasyon ne kadar büyük olursa olsun, bu bizi durdurmayacak. Ve yaşanan bu büyük operasyonun, siyasi amacından başka bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Yoksa bu böyle olmazdı. Dün diploma iptali, bu sabah böyle bir operasyon… Belli ki bir siyasi operasyon. Geleceğin cumhurbaşkanını, bu ülkeyi yönetecek olan cumhurbaşkanını eleme, saf dışı, siyaset dışı bırakma, bitirme operasyonu. Bu, ülkeye yapılmış büyük bir darbe. Mücadele edeceğiz. Mücadele etmek zorundayız. Çünkü, hiçbirimizin can ve mal güvenliği artık bu ülkede olmayacak. Yani bu işin seni, beni yok. Hepimizi ilgilendiren bir mesele."