Özgür Özel: İktidar olmak için savunmadan hücuma çıkıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor. Ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu ve işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratları nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirilen Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Özel, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Özel, "Bugün toplantımızın ana gündemi; parti içindeki kapsamlı değerlendirmelerimizin ardından ilan ettiğimiz, 81 ilde, 973 ilçede eş zamanlı başlayacak ve 1 ay boyunca yoğun bir şekilde sürecek, seçime kadar da sürekli titiz bir şekilde takvimlendirilecek çalışmalarımız. Bugünden itibaren 81 ilimizde ve 973 ilçemizde yoğun bir programla sahaya çıkıyoruz" dedi.

'EN İYİ SAVUNMA HÜCUMDUR'

Mücadelelerinde yeni bir aşamaya geçtiklerini söyleyen Özel, "Hiç şüphe yok ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan tüm saldırılar, bir sonraki cumhurbaşkanına yapılan darbe girişimi, bir sonraki iktidarı iktidardan etmek için bugün iktidar eliyle ve yargı yetkisi kullandırılarak yapılan her türlü saldırı, bizi kamuoyu önünde sürekli 'Bundan sonraki aşama ne olacak ve siz buna nasıl direneceksiniz?' sorusuyla karşı karşıya getirdi. En iyi savunma hücumdur arkadaşlar. Bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bu kötülüklerin tamamını yapanlara karşı onları değiştirmek, iktidarı değiştirmek, iktidar olmak ve adaleti getirmek için savunmadan hücuma çıkıyor, sahaya gidiyor. Orada ülkenin yerleşmiş, kronikleşmiş, insanları canından bezdirmiş sorunlarına hangi çözümleri üreteceğini, bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu ve işsizliği nasıl yok edeceğini, asık suratları nasıl güldüreceğini, umutsuzluğun yerini umuda nasıl çevireceğini anlatıyor. Bunun için tüm kadrolarıyla birlikte sahaya çıkıyor, seçim gününe kadar. Bugün Türkiye'de; Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki politika kurulu başkanları, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları, sandık görevlileri sokağa çıkıyorlar. Sahaya çıkıyorlar ve ıslak imzalı tutanakları almadan geriye dönmeyecekler" ifadelerini kullandı.

'SANDIK GÖREVLİLERİMİZ BUGÜNDEN ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR'

Merkezi düzeyde, dört koldan sahada olacaklarını vurgulayan Özel, "Seçim çalışmaları bundan sonra yeni bir evreye girmiştir. Bu işin son günü seçimi kazandığımız gündür. O güne kadar durmadan ve yılmadan çalışacaklar. Özel vurgu şudur; bugün itibarıyla 106 bin sandık görevlimiz, seçim günü sandıklarında görev yapacak 106 bin arkadaşımız, o gün sandıklarında oy kullanacak kimi köyündeki 40 kişi, kimi büyükşehir ilçesindeki 300-320 kişiyle birebir görüşmeye, yüz yüze görüşmeye, göz hizasından iletişim kurmaya, onların elini sıkmaya, kendini tanıtmaya, onları tanımaya ve bundan sonra her fırsatta onlarla birlikte olmaya başlıyor. Geçmişte seçime 2 ay kala 'Sandıklar sağlam mı' sorusuna, 2,5 yıl önceden verdiğimiz cevap, 'Sandık görevlileri tamamdır, irademiz sağlamdır' ve oy kullanmaya geldiklerinde o güne kadar en az 5-6 kez görüşmüş oldukları, tanışmış oldukları, belki artık birbirlerinin ismini öğrenmiş oldukları sandık görevlilerimiz bugünden itibaren çalışmaya başlıyor. Rakam, 4 Mayıs 2026 itibarıyla 106 bindir. Bu rakam en nihayetinde 186 bin hedef sayısına ulaşacaktır. Bunun için önümüzdeki 2 ayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'HİÇBİR KUMPAS BİZİ ÇEVİREMEYECEK'

Özel, 81 ilde il başkanlarının güne toplantıyla başladığını vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte artık bizim verdiğimiz mücadele bir kararlılık değil, bir müjde içermektedir. Bizim müjdemiz, seçim kazanma müjdesi değildir. O sandığa vardığımızda seçimi kazanacağımızdan zaten eminiz. Bizim müjdemiz, yönetimde yozlaşmanın bittiği, güçlü kurumların, güçlü kuralların yani sarsılmaz bir sistemin hayat bulduğu Türkiye müjdesidir. Bizim müjdemiz faize, israfa, lükse, şatafata giden kaynakların son bulduğu, verginin adil toplandığı ve hakça bölüşüldüğü bir Türkiye müjdesidir. Söz veriyoruz; hiçbir operasyon, hiçbir kumpas bizi yolumuzdan çeviremeyecek. Yolumuza kurulan hiçbir pusu, yürüyüşümüzü durduramayacak. Bugünden itibaren parti programını, hükümet programına, hükümet programını seçim vaatlerine çeviren ve bunu gerçek muhatabına, milletimize ileten yürüyüşün başlangıcındayız. 81 ilde il başkanlarımız güne il yönetimleriyle, ilçe başkanlarımız ilçe yönetimleriyle birlikte yaptıkları toplantılarla başladılar. Eninde sonunda bir kabusu bitireceğimiz, bir dönemi kapatacağımız, yeni bir dönemi açacağımız başlangıcın kritik bir evresinde, önemli bir başlangıç günündeyiz. Milletimiz için hayırlı olsun, hepimiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı